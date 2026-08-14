A este eclipse le sobraron datos y le faltó magia. Aun así, nos agolpamos en aquellos puntos fijados con la fascinación de nuestros antepasados, a la espera de ver cómo se cumplía el fenómeno astronómico con la precisión anunciada por la comunidad científica porque, esa era ahora la expectativa que había de conmovernos lejos del espanto, pero sin salir del natural asombro que estos fenómenos suscitan.

Hemos ido al avistamiento pertrechados de unas gafas fabricadas conforme a las normas ISO 12312-2015 que protegieron nuestros ojos de la radiación ultravioleta y la luz visible para una mejor experiencia. Unas gafas, con marco de papel resistente y lentes de policarbonato con película solar patentada y filtro solar de alta calidad. En una palabra, que la Organización Internacional de Normalización, vela por nuestra salud a desdén de la belleza del evento.

Para mí, lo novedoso de un eclipse es su sombra, es decir, su capacidad de ensombrecer el día cuajándolo con el frío asombro de ver languidecer el sol. Sin embargo, pusimos el énfasis en contemplar al viejo astro asediado por una joven luna, desatendiendo, como digo, las bellas tinieblas que nublaron la faz de la tierra con la sutil pátina de una levedad crepuscular.

Nos conmueve la causa y no el efecto, en la idea de que las sombras no guardan misterio ni cuando se muestran misteriosas. Elementales prendas de diario que no merecen la atención del todo vigilante ISO.