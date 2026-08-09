Publicidades

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Diario de Ferrol

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Os viños quinados comúns no chiquiteo en bares e tabernas, mais tamén nas casas como remedio para mil cousas. O ánimo de incrementar vendas e ingresos levou os fabricantes, nos anos finais da década dos 50, a procurar gañar o público infantil, co gancho de que esas bebidas abrían o apetito. Certo é que a quina, desde o século XIX, era recetada polos médicos, mais o seu acre sabor botaba para atrás. De aí o dito polos televisivos Chiripitifláuticos –programa emitido entre 1966 e 1974– na canción dos irmás Malasombra: “Somos malos Malasombra, / Somos malos de verdad. / Somos como una espina / que solo sabe pinchar. / Y más malos que la quina”. Mais a mestura da quina cun viño doce tiña un sabor agradable, que o facía apetecible e mesmo vicioso. De aí a súa popularización entre a cativería, moi fomentada desde os medios de comunicación, pricipalmente os audiovisuais. Houbo un anuncio –pode verse na rede– na que aparecían tres escenas da cotidianeidade do tempo, dúas protagonizadas por adultos e unha por nenos. O señor chega a casa do traballo, ponse cómodo co xornal e a muller sérvelle unha copa de viño quinado San Clemente. Tres cativos xogan no chan cun auto dirixido con cable ao tempo que se escoita: “sus juegos, su merienda y... naturalmente kina San Clemente”, que lles vai servir, como non, a mamá. A feliz parella recibe uns amigos na casa e, “naturalmente”, acompañan a charla cunhas copiñas de San Clemente.

Mais o grande éxito entre o consumidor infantil desa marca chegou algo despois coa aparición de Kinito, un debuxo animado dun rapaz de moderna apariencia que guitarra en man cantaba “Sal al balcón, / tira un jamón, / mira que viene Kinito. // Quiero comer, / quiero beber / y me muero de apetito”. O eslogan por antonomasia era: “¡Y da unas ganas de comerrrrrr!”. Obviamente, non ía dicir de dormir, pois o viño tiña, nada menos, por volta dos 15º.

Con base na Lei de Peligrosidade Social”, o franquista Ministerio da Gobernación acabou prohibindo esa, a todas luces nociva, publicidade.

Que os nenos bebesen alcohol non parecía preocupante, case o contrario. Pasou cos viños quinados e tamén coa cervexa. Os anuncios dos envases de litro fixeron furor e non había mozo, ou moza, que se preciase que non sacase a pasear a súa litrona. Posteriormente, xa con ingredentes destilados. Aínda se segue vendo, mais non se anuncia.

Son dos que pensan que o simple feito de prohibir serve para pouco. É moito máis eficaz unha boa información, unha axeitada educación, unha responsable publicidade. Co seguidismo inconsciente que está a imperar, ver anuncios de produtos prexudiciais para a saúde “consumidos” por persoas populares é nefasto, ademais de fraudulento, dado que, é obvio, que os famosos que os publicitan non os consomen.

Con todo, neste terreo algo se mellorou e cómpre continúen as políticas disuasorias e que non haxa retrocesos. Restrinxir os espazos de fumadores -que o tabaco mata a quen o consome e a quen está ao seu lado-, iso que tanto se vén anunciando e non acaba de efectivizarse é fundamental. E eliminar a publicidade de bebidas alcohólicas é tamén importante. E a cervexa éo, por iso a hai 0/0.

Xa que logo, vin con bos ollos os comunicados –do PCG de Ferrolterra e o posterior conxunto de PSOE, BNG e FeC–de desacordo coa presenza de actividades para nenos vinculadas a unha festa da cervexa na nosa cidade. Cada cousa para o que é.