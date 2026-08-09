Nº 8 DE “Albela”
O pasado venres tivo lugar en Mugardos, nos arredores do Concello, a presentación do nº 8 da revista “Albela”que ven ser, recorrendo a idiosincrasia mariñeira da vila, o buque insignia da Asociación Cultural Apelón Educación, a entidade que é un exemplo de bo facer no que concirne á cousa cultural en Mugardos. E non facía falta máis que observar a xente que acudiu a este acto para decatarse que a cousa, malia certos negros agoiros, non está perdida. Só era necesario un motor que puxera en marcha e dinamizara unha actividade cultural necesitada dese empurrón para poñela a andar, e aí está “Apelón Educación” cumprindo á perfección ese cometido.
A revista “Albela” supérase a si mesma en cada número que aparece, e este que se presentou o venres podería estar dentro dese grupo de revistas que se moven en niveis superiores de tirada e difusión. No fondo e na forma “Albela” sitúase na primeira liña das revistas de divulgación que circulan pola nosa terra e iso supón un mérito enorme para unha asociación que conta con recursos limitados pero tamén cunha capacidade e entusiasmo de traballo encomiables. No caso da Asociación Apelón Educación querer é poder.
Hai cousas e xentes que polos seus actos pasan a formar parte da Historia, así con maiúscula, e outras que configuran esa historia pequena, a intrahistoria que só se circunscribe a reducidas áreas de influenza, a territorios pequenos e concretos. Somos, evidentemente, consecuencia do que nos pasou, e diso é necesario que teñamos memoria, unha memoria que necesitamos compartir para saber quen somos e de onde vimos. E por iso son tan importantes estas publicación como “Albela” que rexistran os aconteceres locais e que nos falan das cousas e das xentes que transitaron por Mugardos a través do tempo e que dun ou doutro xeito deixaron en nós as súas pegadas. “Albela” é memoria recompilada nestas oito entregas que xa viron a luz, pero aínda quedan moitas máis cousas por memorizar e contar. A Asociación Apelón Educación está nesta encomenda e ten en “Albela” a ferramenta perfecta para levala a cabo. Parabéns a todos os que traballan con afán para que isto sexa xa unha realidade, un soño que ata hai pouco era unha quimera.