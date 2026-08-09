España soberana

El Gobierno tiene el derecho y el deber de fijar líneas rojas ante cualquier injerencia extranjera, ya sea la que pretende que ignoremos la crisis en la Franja de Gaza o la que nos exige debilitar el Estado de bienestar para financiar un rearme desmedido. Hay que reconocer que ofrecer garantías a Marruecos sobre el Sáhara a cambio del control migratorio, es una estrategia geopolítica de alto riesgo por la previsible intervención de potencias extranjeras. El verdadero peligro para nuestra soberanía no procede de los que ingresaron ilegalmente, sino de los que les incitaron a hacerlo, y de los políticos españoles que desean secretamente que esto se repita. Un diez para los militares y policías por actuar con una mezcla de firmeza, templanza y empatía, que ha permitido al Gobierno encauzar la situación con rapidez, frustrando a aquellos ejecutivos extranjeros que anticipaban un baño de sangre.