A relatividade xeral (I)
A estrela polar que guiou a Albert Einstein ao longo da súa ardua travesía cara a relatividade xeral, travesía que durou case oito anos marcados pola incerteza, iluminouse no mes de novembro de 1907. Máis tarde, cualificaría esa idea como a idea máis feliz da súa vida, unha anécdota que sitúa a súa orixe na caída dun pintor desde o alto dun andamio. Ao interesarse Einstein polo seu estado, o home contoulle que nun momento do seu descenso, durante un breve instante, sentira que flotaba no aire.
“Unha persoa en caída libre, recordaría anos máis tarde, non sentirá o seu propio peso. Quedeime impresionado. Esa idea tan simple deixoume unha profunda pegada e impulsoume cara a unha teoría da gravitación”. A historia por desentrañar da gravidade escribía así un novo capítulo da súa particular mitoloxía, protagonizada por tres físicos lendarios. Primeiro foi Galileo ,que deixara caer unha bola de madeira e outra de chumbo dende o alto da torre inclinada de Pisa. Despois veu Newton coa súa mazá e, por fin, incorporouse o accidente laboral do pintor de Einstein. Case con seguridade, ningún dos tres episodios sucedeu en realidade.
Ensinamos aos nenos de eduación primaria que a gravidade é unha forza que nos mantén pegados ao chan e que os astronautas, lonxe de grandes masas como a Terra, que os atraían, flotan libres contra a negrura do espazo. Porén, en certo sentido todos temos espírito de astronauta. Se por arte de maxia se abrira un pozo baixo os nosos pés, de digamos, aproximadamento uns dez metros de profundidade, durante uns segundos experimentariamos a mesma caída libre que o paracaidista que salta dun avión. Entón, a Terra seguiría no seu sitio, a atracción mutua tamén, pero a sensación de peso se desvanecería.
Cando unha taza de café se nos cae das mans, faise anacos contra o chan. Se a soltaramos no preciso instante en que o pozo se abre, acompañaríanos no noso descenso, flotando misteriosamente ao noso lado. Tampouco compre recorrer ao artificio do pozo. Ao dar un salto, xusto despois de alcanzar o punto máis alto, experimentamos unha fugaz caída libre. Os nenos se entusiasman coa sensación de ingravidez que gozan intermitentemente ao caer e rebotar nunha cama elástica.
O mesmo fenómeno se aproveita para o adestramento dos astronautas, en avións que remontan o voo e se deixan caer a través da atmosfera para proporcionar unhos segundos de ingravidez aos seus ocupantes.
Despois de que Albert Einstein formulara a súa teoría especial ou restrinxida en 1905, deuse conta de que esta estaba incompleta polo menos en dous aspectos.
En primeiro lugar, o científico sostiña que ningunha interacción física podía propagarse a maior velocidade que a da luz, e isto entraba en conflito coa teoría da gravitación de Newton-Hooke, que concibía a gravidade como unha forza que actuaba instantaneamente entre obxectos distantes.
En segundo lugar, a relatividade especial aplicábase unicamente ao movemento con velocidade constante, de xeito que durante os dez anos seguintes tratou de xeneralizar a súa teoría da relatividade a fin de que esta se aplicara tamén ao movemento acelerado. No campo gravitacional terrestre todos os obxectos caen coa mesma aceleración, que é a famosa “g” con un valor próximo a 10 metros por segundo cada segundo. A gravidade é a forza máis débil das catro forzas ou interaccións da materia (as outras son a forza nuclear débil, a forza nuclear forte, e a forza electromagnética ).
E paradoxal que sendo a forza máis débil produza resultados tan espectaculares como dirixir aos planetas en movementos elípticos de gran velocidade e nada menos tamén, en producir fenómenos gravitacionales tan enormes como a captura e presidio da luz nos buracos negros. A partícula chamada gravitón que a produce é a máis difícil de detectar no universo.
Einstein demostraba que era a curvatura do espazo-tempo o que estaba na súa orixe e no seu fundamento.