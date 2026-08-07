Miserias y bienvenidas

Quienes huyen de la tiranía y el hambre buscan un lugar donde ser humanamente posibles. Esa debería ser la medida de todas las soluciones que la tragedia demanda. Ellos imaginan al mundo rico como un dorado inagotable, sin reparar que ese paraíso es solo un decorado. El decadente postureo de sociedades que han podido y querido dosificar y humanizar la pobreza bajo las dudosas formas de formales democracias. Sociedades sensibles y sensibilizadas que no conocen otro modo de solucionar sus problemas que pagando; sofocando con dinero lo cierto y lo incierto, subvencionando a rebeldes y a mansos, según su peligrosidad y conveniencia. A ese mundo se aproximan a una velocidad de vértigo y a despecho de sus vidas, y este mundo reacciona entreabriendo, diabólico, sus puertas, engañándolos con una promesa de acogida que no es menos perversa que la de aquellos que los arrojan contra las fronteras.

Los marroquíes que entraron en Ceuta perdieron un ciento de compatriotas para constatar que una vez en la ciudad sitiada y ocupada, nada había que comer y que, aunque hubiesen asaltado tiendas, industrias y casas, tras el festín, no quedaría nada, porque nada hay si no se repone y no se repone si se está fuera del sistema.

Deberíamos mostrarles no los escaparates y sí los manicomios de acogida que les brindamos con toda la hipocresía del mundo, rendida a la novedad de otra miseria, de otro vivir miserable y sin esperanza de fronteras.