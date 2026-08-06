Menos turistas?
Á
espera de como vaia o mes de agosto, todo indica que levamos un par de anos sen esa invasión do turismo de masas, que parecía unha marea que ía expulsar á poboación da nosa cidade. Xa non se ven eses feixes de foráneos, “madrileños” na xerga galega, que tanto molestaban e nada aportaban a Ferrol, nin tampouco á hostalaría local.
Non dubido, tampouco, das cifras oficiais sobre o crecemento do Camiño Inglés, pero tamén todos entendemos que están de paso e usando os albergues habilitados, a meirande parte deles.
É certo que oímos con moita frecuencia outros idiomas, de xeito especial polo centro da cidade, pero da a sensación que son sectores de clase media que poden teletraballar desde calquera punto do mundo, ou ben xente que pasa longas tempadas na cidade, pero que ou son xubilados ou pouco lles falta para esa nosa etapa.
De algún xeito, volvemos ¡transitar polas nosas prazas, sen a asfixia humana da saída da pandemia do Covid-19.
É de supoñer que os aforros que supuxo tanto pechamento nesas datas, xa hai tempo que está esgotado.
Iso si, na nosa comarca os prezos foron crecendo de maneira exponencial, como no conxunto do país. Seguro, que isto obriga a unha parte da xente a facer números.