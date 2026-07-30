¿Quién cuida al cuidador?

Las personas que se encargan de cuidar a pacientes dependientes llevan muchos años de lucha y reivindicación para conseguir que sus derechos sean tenidos en cuenta en toda su extensión por parte de los ejecutivos, nacional y autonómicos, en base al trabajo tan importante que realizan y que por regla general les ocupa todo el día.

No hace muchos días leía en un rotativo gallego, integrado en una cadena de periódicos, la entrevista que se le hacía a una madre con un hijo dependiente al que atendió cerca de dos décadas. Y para poder desarrollar su trabajo a jornada completa, de 24 sobre 24 horas, dejó su empleo esperando siempre que las ayudas por parte de las administraciones llegasen lo antes posible, cuestión que se retrasó más de lo previsto y que cuando las consiguió consistieron en una ayuda de la Ley de Dependencia y la cotización como cuidadora no profesional. Su hijo se fue deteriorando con los años por la patología que padecía hasta que falleció. En ese momento ella, además del gran vacío motivado por su muerte, comenzó a replantearse su vida dándose cuenta de que había superado los 60 años y que después de algo más de 16 dedicados a su hijo tenía que volver al mercado laboral. El fallecimiento hizo también que desaparecieran las pocas ayudas que llegaban procedentes de la administración.

Una triste realidad que se suele dar en todos los casos en los que las personas que atienden a enfermos dependientes vuelven a la vida diaria, vuelven a la sociedad y al mercado laboral, constatando que los años que han dedicado a su trabajo en el terreno personal han sido una gran satisfacción pero totalmente negativos a la hora de querer reintegrase al apartado laboral. Las administraciones que disponen de las competencias en este sector deben responder a una pregunta clara: ¿Quién cuidad al cuidador?

El Instituto de la Mujer en un reciente informe señala que las tareas de cuidados a personas dependientes las realizan mayoritariamente mujeres, cifrándose en el 91,9%. Se trata, además, de un trabajo sin remuneración, sin apenas apoyos, si descartamos una prestación por cuidados en el entorno del hogar y la cotización a la Seguridad Social, todo ello contemplado en la Ley de Dependencia.

Un grupo de madres de personas dependientes crearon recientemente la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales, desde la que piden que todas las realidades sean escuchadas y que se les deje elegir sin perder derechos. Se consideran madres de personas muy dependientes que tuvieron que dejar todo para cuidar a sus hijos. “Y son cuidados para toda la vida, no solo para una etapa, pues a menudo se deben a enfermedades raras o degenerativas”, señalan en el documento hecho público. Consideran que desde que salen del hospital con sus hijos acumulan una gran experiencia tanto en los cuidados como en el manejo de aparatos “para que nuestros hijos puedan seguir viviendo”. Piden que se les apoye y que no que se las sustituya por perfiles supuestamente más profesionales.

Como esta madre de Vigo que perdió a su hijo cuando cumplió los 40 años, y al que acompañó durante largos 16 años de padecimiento por culpa de su enfermedad, hay muchas más que ahora se encuentran en un situación complicada: ¿cómo pueden volver al mercado laboral? En fin, como ya dije y es el título de mi artículo: ¿Quién cuida al cuidador?