Diógenes de Sínope (Sinope, 400-Corinto, 323 a.C.) predicaba el desapego de los bienes materiales y defendía una vida austera, libre de todo lo superfluo. Llegó a vivir en un tonel con sus escasas pertenencias –un manto, un zurrón, un báculo y un cuenco– y solía caminar por las calles de Atenas portando un candil diciendo “busco a un hombre honesto”. Era su forma de denunciar la ausencia de virtud e integridad moral.

Paradójicamente, en 1975 médicos del London Hospital dieron el nombre del filosofo griego a un trastorno que, además del aislamiento y abandono personal de quienes lo padecen, tiene su manifestación más conocida en la acumulación compulsiva de objetos y basura, justamente lo contrario de la conducta de Diógenes que hizo del desprendimiento su forma de vida.

El Síndrome de Diógenes es como una metáfora de lo que ocurre en la vida política española en la que no se acumulan objetos materiales, sino casos de corrupción. “Más de 120 personajes públicos, ligados al actual Gobierno de España, están siendo investigados judicialmente por su eventual participación en diferentes delitos”, dice Juan Luis Cebrián (The Objective, 22 de julio). Una cifra que retrata la magnitud del problema.

Sumarios y condenas, investigaciones judiciales, mordidas y cloacas, rescates (Plus Ultra) bajo investigación, conforman un incesante goteo de informaciones que cada semana añaden nuevos episodios a la montaña de corrupción que ha penetrado en las estructuras del Estado.

La responsabilidad penal la dictaminan los jueces con las garantías del Estado de derecho. Pero el problema trasciende a los tribunales cuando la corrupción deja de ser un hecho excepcional para convertirse en un goteo permanente de escándalos. “Estamos, dijo el Fiscal Anticorrupción en sus conclusiones del caso Mascarillas, ante una corrupción orgánica, organizada y continuada que carcome nuestra democracia”, erosiona las instituciones, deteriora la confianza de los ciudadanos y alimenta el descrédito de la política.

Nadie debe ser condenado antes de tiempo, ni privado de la presunción de inocencia. Pero tampoco se puede mirar hacia otro lado cuando los escándalos se suceden y los indicios razonables de delito se acumulan. Igual que en el síndrome de Diógenes la basura genera insalubridad, en política la acumulación de episodios de corrupción acaba contaminando la solvencia del modelo democrático.

Diógenes recorría Atenas con un candil buscando al hombre honesto. Hoy ese candil debería iluminar a quienes están en el entorno del poder para que denuncien tanta corrupción política acumulada antes de que sepulte su credibilidad. Esa tarea también es un deber de cuantos ejercen responsabilidades públicas en el gobierno y la oposición. Porque si la corrupción se normaliza, quien acaba perdiendo no es un partido, es la democracia misma.