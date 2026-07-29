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Diario de Ferrol

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Si a un Pacto de Estado

Cada verán asistimos ao mesmo drama: montes arrasados, vivendas destruídas, explotacións gandeiras e agrícolas calcinadas, persoas evacuadas, bombeiros e brigadas xogándose a vida, e familias que o perden todo.

Mentres tanto, demasiadas veces a resposta política convértese nun intercambio de reproches.

Galicia e España precisan menos confrontación e máis responsabilidade.

Os incendios forestais son unha ameaza de Estado. A súa intensidade e frecuencia vense favorecidas por ondas de calor, secas prolongadas, o abandono do medio rural e, en moitos casos, a acción humana, xa sexa por neglixencia ou por actos intencionados.

Negar calquera destes factores impide afrontar o problema con eficacia.

Por iso resulta incomprensible que aínda non exista un gran Pacto de Estado que reúna todas as administracións e forzas políticas para previr, combater e recuperar as zonas afectadas.

A protección da vida, do patrimonio natural e do medio rural debe estar por riba de calquera interese partidario. A cidadanía ten dereito a esixir: acordos, investimentos en prevención durante todo o ano, unha mellor xestión forestal, apoio aos profesionais da extinción, investigación rigorosa das causas de cada incendio e políticas baseadas unicamente na evidencia científica.

Non podemos resignarnos a contemplar cada verán as mesmas imaxes de destrución.

A natureza non entende de siglas políticas. O lume tampouco.

É hora de deixar a un lado a confrontación e asumir unha responsabilidade compartida.

Cada hectárea salvada, cada fogar protexido e cada vida preservada valen infinitamente máis ca calquera cálculo electoral.