Si a un Pacto de Estado
Cada verán asistimos ao mesmo drama: montes arrasados, vivendas destruídas, explotacións gandeiras e agrícolas calcinadas, persoas evacuadas, bombeiros e brigadas xogándose a vida, e familias que o perden todo.
Mentres tanto, demasiadas veces a resposta política convértese nun intercambio de reproches.
Galicia e España precisan menos confrontación e máis responsabilidade.
Os incendios forestais son unha ameaza de Estado. A súa intensidade e frecuencia vense favorecidas por ondas de calor, secas prolongadas, o abandono do medio rural e, en moitos casos, a acción humana, xa sexa por neglixencia ou por actos intencionados.
Negar calquera destes factores impide afrontar o problema con eficacia.
Por iso resulta incomprensible que aínda non exista un gran Pacto de Estado que reúna todas as administracións e forzas políticas para previr, combater e recuperar as zonas afectadas.
A protección da vida, do patrimonio natural e do medio rural debe estar por riba de calquera interese partidario. A cidadanía ten dereito a esixir: acordos, investimentos en prevención durante todo o ano, unha mellor xestión forestal, apoio aos profesionais da extinción, investigación rigorosa das causas de cada incendio e políticas baseadas unicamente na evidencia científica.
Non podemos resignarnos a contemplar cada verán as mesmas imaxes de destrución.
A natureza non entende de siglas políticas. O lume tampouco.
É hora de deixar a un lado a confrontación e asumir unha responsabilidade compartida.
Cada hectárea salvada, cada fogar protexido e cada vida preservada valen infinitamente máis ca calquera cálculo electoral.