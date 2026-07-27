AP-9: del consenso a la confrontación

Pocas reivindicaciones lograron en Galicia un consenso tan amplio como la transferencia de la AP-9. El Parlamento aprobó por unanimidad una resolución que recogía el sentir del Gobierno y oposición, de los empresarios y sindicatos y de la sociedad gallega. Todos coincidían en que esta infraestructura, que vertebra la comunidad, debía ser gestionada desde Galicia.

Pero ese consenso se rompió el jueves pasado cuando el Congreso aprobó la ley de transferencia con el texto pactado por PSOE, Sumar y BNG, sin incorporar las modificaciones introducidas por el Senado a propuesta del Partido Popular. La ley sale adelante, pero ya no con el respaldo unánime que durante años dio fuerza a la reivindicación gallega y ahora será la Comisión Mixta de Transferencias la que acuerde las condiciones concretas del traspaso.

La pregunta clave es si Galicia puede aceptar una competencia con el riesgo de asumir una carga económica que corresponde al Estado. El Gobierno gallego sostiene que no y advierte de un posible coste millonario vinculado a la concesión y a obligaciones futuras. La oposición, por el contrario, afirma que el texto aprobado blinda a la comunidad frente a esos riesgos y que cualquier coste extraordinario será de responsabilidad estatal.

El problema es que ambas posiciones encuentran respaldo en informes jurídicos distintos y cuando los expertos discrepan y la ley admite lecturas contrapuestas, los ciudadanos tenemos dificultades para distinguir dónde termina el análisis jurídico y dónde comienza la estrategia partidista.

Lo preocupante no es que existan discrepancias, siempre legítimas en democracia, sino que se haya perdido la unidad de acción que durante tantos años dio fuerza a una reivindicación de país. Mientras Galicia hablaba con una sola voz, la demanda poseía una notable fortaleza institucional. Cuando esa voz se fragmenta, el Estado encuentra un interlocutor más débil.

Tampoco ayuda que un asunto de esta trascendencia se haya negociado en Madrid sin preservar el consenso construido en el Parlamento gallego. Una infraestructura esencial para Galicia merecía un mayor esfuerzo de entendimiento entre los políticos que dicen defender el mismo objetivo.

Ahora, la aprobación de la ley abre una nueva etapa. Será en la Comisión Mixta donde Estado y Xunta concreten las condiciones del traspaso y se comprobará si la transferencia responde realmente a los intereses de Galicia. Para saberlo habrá que esperar lo qué decidirá el TJUE sobre la ampliación de la concesión y quién asumiría el coste de una eventual reversión anticipada.

La AP-9 seguirá siendo la misma vía de comunicación que une ciudades, facilita la movilidad y favorece la actividad económica. Lo que ha cambiado es la división política que, lamentablemente, convierte a esta infraestructura en un elemento de confrontación.