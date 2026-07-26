Mundiais
Hai un par de días, tomando un café de media mañá na barra dun bar, comezoume a falar un home, un chisco máis novo ca min, quen, ao pouco, reparando na pulseira coas cores da bandeira republicana do meu antebrazo –obsequio de persoa ben amada–, preguntoume se me alegrara da vitoria da selección española. “Non son cousas parellas”, respondinlle. E cambiou de tema. Nunca tiña ouvido por aí que a xente republicana estivese en contra da selección española de fútbol. Si lles escoitara a xentes das dereitas todas manifestarse non moi partidarias dunha selección conformada por xogadores non excesivamente españois dos de toda a vida. Xa pola cor da pel, xa polas simpatías sociopolíticas, xa polos clubs de procedencia, xa por non haber ningún seleccionado do Real Madrid –o club máximo expoñente das esencias patrias–...
Neste contexto é onde entendo que hai que enmarcar os comentarios expostos por Mariano Rajoy na súa columna “Así fue (o no)” de El Debate, aparecida o 10 de xullo pasado. Levaba por título “Hoy llegó el desquite” e nel, despois de anotar algunhas virtudes do combinado francés (“ha sido dos veces campeona de mundo y finalista en la última edición”, “ocupa la primera posición del ranking FIFA”...), aseveraba: “Tiene, además, una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses”, opinión que non me ofrece outra interpretación que a de evitar chamarlles directamente africanos, negros ou, o que case é peor, de cor. Dicir nese contexto que non son franceses, aínda que edulcore a expresión, non agacha o contido racista, nin, naturalmente, o sentir do señor Rajoy.
O artigo en cuestión reflicte evidente pensamento político, poderiamos, sen máis, cualificalo de supermegaideolóxico, botando man da terminoloxía habitual da rapazada de hoxe. Ou hai que ver outra cousa que non sexa ideoloxía no dito, no propio artigo, cando falou da dobre alegría que lle producira a eliminación de Bélxica: “En primer lugar porque soy español y también porque a los jugadores belgas se les conoce como Diablos Rojos y a mí no me gustan ni los diablos, ni los rojos, salvo la excepción [penso que lle falta unha coma] que confirma la regla general, que es la camiseta de España”. No dos “rojos” e os “diablos” non vexo nin mala intención, en absoluto, nin sarcasmo –os termos cos que Borja Sémper intentou quitarlle ferro ao asunto do racismo–, como tampouco lla vexo ao de “sin franceses”. Só vexo mostras de ideoloxía.
Volvendo ao asunto de se me alegrara da vitoria da selección española como me preguntaba o paisano do bar, debo dicir que me segue custando traballo ver partidos da selección –pasoume tamén coa feminina ata que cambiaron a seleccionadora– porque aínda, e afortunadamente, non se me foron da cabeza as imaxes de Montse Tomé e de Luis de la Fuente aplaudindo a rabear as babosadas de Luis Rubiales no vergoñento acto de “No voy a dimitir”. A verdade é que nunca gustei dos pelotas e De la Fuente deixou evidencias claras de selo. Vai de boíño e aquí non pasou nada. Neste Mundial vin algún partido de España, como tamén doutros equipos. Non son, como xa deixei dito en varias ocasións nesta columna, nada parcial das seleccións nacionais, polo que teñen de banais enfrontamentos. Velaí o de Rajoy, sen ir máis lonxe. Que valor ten gañar un campionato de seleccións? Acábase o paro? Baixa o prezo das cousas...? Non vexo, pois, o da alegría desmedida.