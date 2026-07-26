Misión cumprida
Pois o “oxalá” cumpriuse e España conseguiu o seu segundo Campionato do Mundo de fútbol. Creo que comentei, nunha “mirada” anterior, que non seguín os partidos deste Mundial, pero o do pasado domingo era a final e nese caso deixeime levar por ese entusiasmo contaxioso que nos foron inducindo durante toda a semana, así que me dispuxen a ver o espectáculo. E doume en pensar nalgunha cousa.
A primeira é que os xogadores albicelestes, un tanto belixerantes, durante o xogo utilizaron todo o que tiñan ao seu alcance para anular a superioridade de España contando ás veces coa conivencia dun árbitro que semellaba pitar máis para unha banda que para a outra.
E pensei tamén a que viña ese descanso de media hora no que se meteron actuacións musicais, algunha de gosto discutíbel. É o “american way of life”, abofé. Non sei que farían os xogadores entre tanto no vestiario. Terían que facer de novo exercicios de quecemento, digo eu. Un desatino.
Logo está o da familia real que, cal perexil en todas as salsas, aí están para saíren na foto. Claro que en puridade esta familia está para iso e para pouco máis. Orixinal a interpretación do himno polo grupo valenciano de metais Spanish Brass. E pensei tamén no que diría Eme Punto Rajoi da selección e da prioridade nacional que el argumentou no seu comentario referido a Francia onde puña en dúbida a condición francesa dos xogadores. E de España que, don Eme Punto? Tampouco serán “muy españoles y mucho españoles” Nico Williams ou Lamine Yamal, ou mesmo Laporte ,segundo a súa teses, non si? Ai, don Mariano! Que xeito de se meter en camisas de once varas, home.
Bravo por Borja Iglesias por enfundarse na bandeira galega e pasar un tanto dun Donald Trump ao que lle custou saír do estrado.
En fin, hai máis cousas nas que pensei namentres a selección española certificaba o seu segundo campionato mundial. Incluso matinei que se chegase a perder o mesmo para algúns a culpa sería de Pedro Sánchez. Mesmamente.