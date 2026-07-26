A por Cuba

Ninguna isla puede sobrevivir a un bloqueo tan implacable. Le ocurriría lo mismo a la vecina Jamaica, a pesar de ser capitalista. Como nadie elegiría vivir en un país que no garantiza la corriente eléctrica ni otras necesidades básicas, el Parlamento cubano aprobó un plan de choque que introduce las leyes del mercado, la banca privada, el alquiler de tierras a particulares, la privatización de empresas y la liquidación de las ruinosas. El Gobierno chino, cansado de no recuperar los préstamos concedidos, ya les había sugerido en 2010 aplicar gradualmente parte de estas reformas. Ahora la catarsis será mayor, sin anestesia ni garantías de supervivencia, porque Donald Trump busca tan desesperadamente un éxito que baraja la invasión de la isla; una operación que el Pentágono considera viable y con un “razonable” coste de bajas dada la obsolescencia y el desgaste del equipamiento militar cubano.