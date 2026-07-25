Xacobeo en Lalín, Narón y Ribadeo

Los que me siguen en esta columna desde hace muchos años, saben que la música de los 70 y 80 me apasiona. La música y los artistas que mantienen viva aquella época llena de grandes recuerdos y canciones que nos acompañaron y conforman la banda sonora de nuestra vida. Por eso felicito por tercer año consecutivo al Xacobeo y a Turismo de Galicia, porque han puesto en marcha la tercera edición de “O gran guateque” que concentra cada año a los grupos más destacados de aquellos tiempos en los que no había teléfonos móviles ni redes sociales y las personas socializaban en directo, cara a cara. De aquellos guateques salieron muchas parejas que formaron familias y donde se forjaron grandes amistades que aún hoy perduran.

Para esta edición el Xacobeo ha acertado de pleno con el cartel: la Orquesta Mondragón con Javier Gurruchaga al frente y Fórmula V, con el incombustible Paco Pastor, su fundador liderando a su banda. Será el día 2 de agosto en Lalín, el 7 en Narón y el 8 en Ribadeo. Se da la circunstancia de que el pasado año Fórmula V no pudo acudir a Lalín por una indisposición de Paco Pastor, por lo que viene decidido a compensar su ausencia del pasado año con una entrega total al público lalinense. Su ausencia fue cubierta entonces por otro grande que se metió al público en el bolsillo desde el primer acorde, Lorenzo Santamaría llenó la Praza da Igrexa de recuerdos y nostalgias que enamoraron al público.

Este formato novedoso de guateque en pleno siglo veintiuno se convierte en una especie de karaoke al aire libre, pues el público acompaña cada una de las canciones que los grupos interpretan, todas ellas números uno en sus tiempos. Entre las dos bandas han vendido millones de copias de sus discos. Cantar con Gurruchaga “Viaje con nosotros” o “Caperucita feroz” o “Ellos las prefieren gordas” entre otras muchas, hasta 25 temas o cantar con Paco Pastor “Cuéntame” o “Eva María”, o “Vacaciones de verano” o “ Carolina”, supone un viaje en la memoria colectiva que reconforta a todos los asistentes.

El Xacobeo muestra así una sensibilidad muy especial con un público de cierta edad que, normalmente, queda fuera de las programaciones que se llenan de reguetón que no les atrae en absoluto y además lleva los eventos del Xacobeo a todos los rincones de Galicia, con una ventaja muy importante, son conciertos gratuitos al público, lo cual es de agradecer porque los precios de los conciertos muchas veces son prohibitivos para muchos bolsillos, este no es el caso. Por eso animo a todos aquellos que quieran vivir una noche muy especial a asistir para demostrar que esta música tiene su público y que, sin sorpresa alguna, asisten familias enteras y jóvenes que quieren conocer a los grandes de otra época.

Créanme, merece la pena, si puedo estaré en los tres, no me canso nunca de escuchar los himnos que interpretan estos artistas porque su música no pasa de moda y ha sobrevivido al paso de los años. La orquesta Mondragón celebra este año su cincuenta aniversario y Fórmula V ya los superó, sus canciones siguen vivas y, con ellas, abrimos un poco nuestro baúl de los recuerdos, el de los buenos, aquellos que nos transportan a una época en la que todos éramos jóvenes y teníamos ilusiones que el paso del tiempo no impidió que vivan en nuestro inconsciente donde las guardamos, pero nunca las olvidamos.

¡Allí nos vemos!