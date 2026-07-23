El tiempo, en su discurrir inexorable, teje alianzas insospechadas entre la memoria y el porvenir. España, Marruecos y Portugal acogerán en 2030 el centenario de la Copa del Mundo, un hito mayúsculo que enlazará tres continentes y cuya piedra fundacional volverá a posarse sobre la hierba de Montevideo. Se trata de un homenaje de justicia poética a la primera gran cita de este deporte, aquella epopeya de 1930 que coronó a la selección uruguaya frente a la escuadra argentina en un duelo fratricida y memorable.

Lo que a menudo escapa al acervo común es la profunda huella galaica, y singularmente redondelana, impresa en aquella gesta prístina. Eran tiempos de un éxodo masivo, años en los que la emigración trazaba surcos de sal y esperanza hacia el continente americano. En las bodegas de aquellos vapores atestados de ilusiones viajaban familias enteras escapando de la escasez, buscando un horizonte más clemente. Entre ellos, arribaron a las costas del Río de la Plata dos muchachos de inequívoca raigambre gallega: Lorenzo Fernández y Pedro Cea. Ambos esculpieron sus nombres en el mármol de la eternidad al erigirse como piezas angulares del combinado charrúa que alzaría aquel primer trofeo, convirtiéndose en auténticos mitos del esférico.

Según relatan las crónicas, redactadas con la lírica apasionada de los pioneros, Lorenzo Fernández, apodado afectuosamente El Gallego, nacería en Redondela en la alborada del siglo veinte. Su demarcación natural era la de delantero centro, posición desde la cual exhibía una contundencia implacable, forjada en la resiliencia del emigrante. Defendió las elásticas de clubes históricos y atesoró un palmarés deslumbrante: campeón del mundo, medalla de oro olímpica en Ámsterdam y bicampeón de América. Como muestra de su perenne legado, el correo uruguayo llegó a inmortalizar su efigie en un sello postal, un tributo nada baladí para un hijo de la diáspora.

La República Oriental cobijó también el talento inabarcable de Pedro Cea. Aunque ciertas crónicas emborronadas por el paso de las décadas ubican su nacimiento en Montevideo, su estirpe hunde sus raíces en Galicia, si bien el imaginario popular le otorgó el sobrenombre de El Vasco en honor a la procedencia materna. Bautizado por la prensa como el empatador olímpico por su providencial instinto, Cea representa el paradigma del esfuerzo indómito; el muchacho que pasó de ganarse el sustento vendiendo hielo por calles adoquinadas a derretir las defensas rivales. En aquella final del estadio Centenario, fue este choqueiro quien anotó el tanto del empate, encendiendo la mecha de una remontada antológica que culminaría con un triunfo por cuatro goles a dos.

Hoy, tras el reciente éxito en la nueva Copa del Mundo con marcado acento gallego merced a figuras como el compostelano Borja Iglesias, y con el pontevedrés Rafael Louzán al frente de la Real Federación Española de Fútbol, resulta imperativo tender puentes entre aquel ayer glorioso y los retos del mañana. Bajo la batuta de Louzán, el fútbol nacional afronta la inminencia de la cita de 2030 con la responsabilidad de honrar a quienes forjaron la identidad de un deporte hoy universal. Iglesias, por su parte, encarna esa conjunción de potencia y nobleza que antaño cruzó el océano para asombrar al mundo, prolongando con probada eficacia la estirpe de los arietes gallegos.

Redondela nunca dejó de ser un manantial inagotable de talentos. A los Cea y Fernández les siguieron estandartes como, entre otros muchos, los hermanos Talladas, José y Santiago Túnel Cabaleiro, Rafael López Ventín, Gonzalo Barciela, Rubiñán, Gene Cabaleiro –el hombre de la moda– o el formidable Pablo Couñago. Todos ellos, bajo los colores de entidades históricas como el Club Deportivo Choco, tejieron una red de orgullo inquebrantable. Porque el balompié, más allá del mero alborozo dominical, es el relato ininterrumpido de un pueblo que sabe proyectar su vigor desde las aguas tranquilas de sus rías hasta los confines de la tierra, uniendo para siempre a Galicia y a España con la historia dorada de las Copas del Mundo.