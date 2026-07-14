No me escondo y digo abiertamente que tengo cierto toc cuando se trata del empleo del léxico jurídico, sobre todo en medios escritos. Me parece fundamental que se empleen los términos correctos, actualizados, acudir a la ley y contrastar, ya que no es lo mismo investigado que imputado, ni que acusado, ni encausado, ni procesado.

Para explicar qué es cada cosa tenemos que entender cómo funciona un procedimiento penal. Un procedimiento penal es aquel en el cual a una persona se le atribuye la posible comisión de un delito y aquí tenemos la primera diferencia: ámbito penal y ámbito civil. En el proceso penal, la Justicia (salvo en los delitos de injurias y calumnias) actúa de oficio. ¿Y eso qué significa? Que como lo que ha ocurrido es algo que puede afectarnos a todos, como sociedad, se juzga automáticamente, de ahí la figura del Ministerio Fiscal. Por ejemplo: si alguien va por ahí dando puñaladas, es algo que, de no juzgarlo, podría afectarnos a todos porque podría seguir haciéndolo. Sin embargo, la vía civil está pensada para cuestiones que solo afectan a los particulares, por ejemplo: me compro un coche y resulta que me lo han vendido defectuoso.

Cuando presentamos una denuncia, bien sea en el Juzgado de Guardia o bien sea en la comisaría de Policía, se inicia la maquinaria judicial. Ese escrito entra en el Juzgado al que por turno corresponda y se le da un número de expediente, comenzando así la llamada fase de instrucción, donde tú (denunciante) serás llamado para confirmar la denuncia y se citará a declarar en calidad de investigado al denunciado. ¿Por qué se denomina investigado? Porque se están buscando pruebas, indicios, hay que citar a los testigos, pedir copia, si las hay, de las imágenes de cámaras seguridad, etc.

Y aquí viene el primer concepto erróneo: imputado vs investigado. Imputado era un término que se utilizaba antes de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento criminal del año 2015, donde pasó a sustituirse por el término investigado, considerando que es más adecuado y menos peyorativo.

Una vez ya ha acabado la investigación y los hechos están más o menos claros, el procedimiento avanza y se pasa de estar investigado a estar encausado, es decir, se cree que puede haberse cometido un delito, por lo que el procedimiento se transforma pasando a su fase penal, donde una jueza o juez nuevo, juzgará (valga la redundancia) al investigado.

En este punto, el Ministerio Fiscal y la acusación particular (la persona que ha puesto la denuncia, en caso de querer continuar) valoran los hechos y determinan qué tipo de delito puede ser, pidiendo una condena y pasándose de investigado a acusado, el cual también hace un escrito pero en su caso de defensa y se citará a todas las partes, testigos si es el caso también, para la celebración en sala del juicio oral y, finalmente, una vez celebrado el juicio se dictará sentencia condenatoria o absolutoria.

Es por ello que cuando en mayo leíamos en prensa noticias como “Zapatero imputado”, era erróneo. No está imputado sino investigado, es decir aún están juntándose pruebas y aún no hay escrito de acusación ni calificación penal.

Del mismo modo, hace unas semanas en relación a Vito Quiles se indicaba que estaba citado para declarar. Meeeec. Error. Citado se está cuando te llaman al juzgado, cuando no vas y estás en busca y captura como era su caso, es lo que se llama una requisitoria. Estés en calidad de investigado o no. De hecho, cuando una persona se encuentra pendiente de declarar en un Juzgado en calidad de investigado, puede ser detenido de forma rutinaria y llevado al Juzgado donde tiene la causa pendiente, a fin de que cumpla su obligación. Pero la cosa puede cambiar cuando estamos en la fase de juicio oral; en este caso, si la pena solicitada en el escrito de acusación es inferior a dos años, el juicio puede celebrarse sin la presencia del acusado.

Porque, como decía Manuel Manquiña en la película ‘Airbag’, “el concepto es el concepto”.

*Abogada en EGA Abogados