BurgoJazz
Entre o venres, dia 3, e o luns, día 6 de xullo, celebrouse o Festival BurgoJazz 2026, que cumpría a súa vixésimo quinta edición, nada menos que un cuarto de século. Como en moitas das edicións anteriores, por alí andei, desfrutando da música, do moi agradable ambiente, tranquilo e festivo, das conversas con amigos de vello... Tivo lugar, como sempre, nas instalacións do Xardín Botánico da Ría do Burgo, espazo que, por certo, leva o nome dun noso paisano: o destacado ornitólogo Juan Lembeye (Ferrol, 1816-Culleredo, 1889).
Wilson & Friends Jazz Quartet (10 anos despois), proxecto liderado polo trompetista e fliscornista cubano Wilson Ortega Rueda, que leva anos afincado na Coruña. Coñecino, haberá perto de 20 anos, cando era profesor de música no IES Agra do Orzán e combinara conmigo, que ía viaxar á Habana, para ver se lle podía levar algunhas cousas ao pai, home moi simpático e acolledor, como puiden comprobar, que residía en Guanabacoa. Pouco despois, á volta da viaxe, vino actuar, tocando o trombón de varas, na París de Noia. Xa tiña actuado no Festival do Burgo -eu non o vin- e desta volta viña cunha nova formación e un repertorio diferentes, que, segundo a organización “transita desde as raíces do jazz afrocubano ata a elegancia dos jazz ballads e a enerxía do jazz-funk contemporáneo”. Ademais, interpretou o “Lela” d’Os vellos non deben de namorarse en versión jazzística, así como unha composición creada especialmente para o evento: “BurgoBlues”.
Se callar, non está de máis lembrarmos a importancia que de vello. desde hai un século, ten o jazz cubano, ou afrocubano, como ben demostran nomes como Tito Puente, Chucho Valdés, Roberto Fonseca, Bebo Valdés, Paquito D’Rivera, Arturo Sandoval...
Na Habana podíase escoitar –hoxe non o sei– moi bo jazz en vivo. Teño estado algunha que outra vez no Jazz Cafe -local que, como tantas outras cousas, me descubriu o amigo Xavier Carvajal-, sito no Centro Comercial Galerías Paseo, fronte o Meliá Cohiba, ao pé do Malecón, e podo dar fe de que soa pero que moi ben.
O segundo día actuou o Pablo Sanmamed Cuarteto, proxecto liderado por este contrabaixista compostelán que, en composicións propias, mestura jazz contemporáneo con elementos da música tradiciónal galega e medieval.
O terceiro día, domingo 5, foi o día de Tributo a Richard Galliano, unha homenaxe ao destacado compositor e acordeonista franco-italiano, idea do acordeonista bielorruso Vadim Yukhnevich, residente en terras luguesas, que fixo unha selección dalgúns éxitos do acordeonista galo para interpretalos xunto cos membros da banda habitual do Jazz Filloa nos últimos anos: Pablo Añón (saxo soprano), Iago Mourinho (piano), José Manuel Díaz (contrabaixo) e Miguel Cabana (batería). Así, puidemos escoitar temas como “Java Indigo”, “A French Touch”, ou “Sertão”. Na presentación que fixo deste terceiro título o baterista Cabana, fixo referencia a esas terras nordestinas brasileiras do sertão, que, mentres escoitaba o tema me viña á cabeza do que, nas semanas que por alí estivera, aprendera do inhóspito dese territorio, dos cangaceiros –como o célebre Lampião e a súa muller María Bonita–, que vivían de roubar os ricos e, disque lle dar aos pobres, e da literatura, popular ou de autor coñecido, creada ao redor deles.
O último día optei por ver o fútbol e perdín a actuación de Pepe Rivero & Ángela Cervantes.
Se cadra non atinei na escolla.