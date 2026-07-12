Alemania se despeña

En una Alemania que se empobrece y no levanta cabeza, las dos formaciones más a la izquierda, Die Linke y BSW, superan en intención de voto a los socialdemócratas del SDP (16 % frente al 12 %), mientras que la extrema derecha (AFD) también lo hace sobre la democracia cristiana de la CDU (29 % frente al 20 %). La explicación es sencilla: desde ambos extremos abogan por levantar las sanciones a Moscú, reanudar la importación de petróleo y gas ruso a precios competitivos para que la industria vuelva a ser competitiva, y terminar con la ayuda a Ucrania. Frente a esta narrativa ganadora, el histórico bipartidismo alemán propone recortes sociales para un rearme masivo que haga frente a la invasión rusa que, aseguran, se producirá en 2030. ¿Por qué harían los rusos tal cosa? Pues, precisamente, porque al ser rusos no se necesitan pruebas para adjudicarles cualquier maldad, por absurda que sea.