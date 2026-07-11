Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Pedrayo e o profeta Daniel

Ando a ollar a edición de Patricia Arias Chachero, “Ramón Otero Pedrayo: A miña amizade con Castelao e outros escritos”, editorial Galaxia, 2026. Un novo libro que reúne publicacións dispersas feitas ao longo da súa vida, que contextualiza a sólida amizade deste con Daniel Rodríguez Castelao. Fronte aos falsos prexuízos de moitas décadas, esta recompilación abre as portas a unha nova e máis axeitada lectura sobre dúas persoas que tiveron un papel esencial na historia e na resistencia democrática do noso país. Otero, levado polo seu recoñecemento a Castelao, identificaba e este co profeta Daniel da Catedral compostelá. É de supoñer por ser dos poucos que ri no Pórtico da Gloria. Sabemos que a risa está asociada á mocidade e á creatividade, que Don Ramón consideraba a Castelao un gran artista e intelectual, ao mesmo nivel dos seus contemporáneos europeos. Con este traballo, Patricia Arias axuda a rachar estereotipos dun Don Ramón “tan de dereitas”, que pretendían poñelo de costas a un Castelao que foi ministro de España, e a un Partido Galeguista que anos antes acordou participar na Fronte Popular ou que fixo de Galaxia o principal foco de resistencia do galeguismo político-cultural.