A ciencia na encrucillada
A finais do século XIX, a física funcionaba correctamente dentro do dominio común. A mecánica clásica (creada por Newton) e a electrodinámica clásica (finalizada por Maxwell) proporcionaban un marco totalmente satisfactorio para a comprensión do mundo que nos rodea. Co aumento da precisión nos instrumentos de medida e a posibilidade de realizar experimentos máis e máis complexos, os físicos empezaron a estudar fenómenos en condicións pouco usuais a velocidades próximas á da luz e a escala macrocósmica ou microscópica.
Foi entón cando comezaron a xurdir discrepancias coas predicións subministradas pola física clásica, o que motivou unha profunda revisión dos seus fundamentos e deu orixe ás dúas grandes teorías físicas do século XX: a teoría da relatividade e a teoría cuántica.
A primeira trataba de explicar os fenómenos que ocorren a altas velocidades (relatividade especial) e a escalas cósmicas (relatividade xeral), mentres que a segunda se enfrontaba cos que teñen lugar a escala atómica (mecánica cuántica). No ano 1900, a claridade da física clásica só estaba escurecida por catro nubarróns, por catro problemas que inexplicablemente se resistían: a radiación do corpo negro, o efecto fotoeléctrico, os espectros dos elementos químicos e o vento do éter. Mentres que os tres primeiros abriron as portas á física cuántica, o último fíxoo coa física relativista.
O principio clásico da relatividade, debido a Galileo, non era capaz de explicar certos fenómenos electromagnéticos medidos sobre un interferómetro (o experimento de Michelson-Morley). En 1905, Albert Einstein (1879-1955) sentou as bases da teoría especial da relatividade co seu artigo ‘Sobre a electrodinámica de corpos en movemento’. Para resolver a aparente contradición que xurdía ao estudar o comportamento das ecuacións de Maxwell baixo as transformacións de Galileo (sen recorrer a un hipotético vento do éter), Einstein propuxo manter a teoría de Maxwell modificando a mecánica de Newton. Había que abandonar as transformacións de Galileo, substituíndoas polas transformacións de Lorentz, e adoptar –como é ben sabido– unha hipótese revolucionaria: a invariancia da velocidade da luz. Entre as súas consecuencias contábanse as seguintes: o rexeitamento do éter, a relatividade da simultaneidade, a contracción do espazo, a dilatación do tempo etc. A teoría da relatividade especial eliminou dun plumazo a ilusión do espazo e o tempo absolutos da física clásica. A relatividade especial, aínda que tremendamente atrevida nos seus postulados físicos, non requiría matemáticas ata entón polos físicos (estaba, de feito, en xerme na obra de Poincaré e de H. Lorentz).
No seu alumeamento da relatividade especial, Einstein empregou matemáticas pouco esixentes. Non obstante, algúns físicos e matemáticos opinaban que unha colección de ideas físicas e filosóficas tan radicais debía aderezarse cun novo modelo matemático. E aquí entrou en xogo Hermann Minkowski.
Para Minkowski, había que considerar o tempo como unha cuarta dimensión. Había unha ligazón ineludible entre o espazo e o tempo en virtude da cal existía unha única entidade: o espazo-tempo. Todo o que en Einstein era confuso aparecía claro no mundo pseudoeuclidiano de catro dimensións que imaxinaba Minkowski. En 1908, Minkowski pronunciou unha conferencia, que debeu ser bastante exaltada, na décima Asemblea de Científicos Naturalistas e Físicos Alemáns en Colonia. Case se pode dicir que foi esta conferencia a que popularizou a teoría da relatividade.
Comezou cunha frase que, dende entón, se ten citado en moitas ocasións: “De agora en diante, o espazo e o tempo por si mesmos están condenados a desvanecerse en simples sombras, e só unha especie composta da unión das dúas manterá unha realidade independente”. O espazo-tempo está formado por unha entidade tetradimensional de tres dimensións do espazo (longo, ancho, alto) e a dimensión do tempo, existindo así o chamado espazo-tempo.
Minkowski explicou o seu formalismo en varias conferencias máis pronunciadas ao longo de 1908, pero non viviu o suficiente para velas publicadas e gozar do éxito da recolleita: en 1909 morreu como consecuencia das complicacións xurdidas nunha operación de apendicite aos 45 anos.