Einstein e a relixión (II)
O rabino Herbert S. Goldstein, líder ortodoxo de Nova York, enviou a Einstein un telegrama bastante directo: “Cre vostede en Deus?. Stop. Resposta pagada, 50 palabras”. Einstein apenas usou a metade do número de palabras permitido nun texto que se convertería na versión máis famosa que acostumaba a dar con asiduidade: “Creo no Deus de Spinoza, que se revela na lexítima harmonía de todo o que existe, pero non nun Deus que se ocupa do destino e dos actos da humanidade”.
A resposta de Einstein non resultaba reconfortante para todo o mundo. Algúns xudeus relixiosos, por exemplo, sinalaron que Spinoza precisamente fora excomungado da comunidade xudía de Amsterdam por sustentar aquelas ideas e, por se iso fora pouco, tamén fora condenado pola Igrexa católica.
Algúns crentes relixiosos rexeitan as invocacións frecuentes que fixo Einstein de Deus cualificándoas de sinxela figura retórica. E o mesmo fan algúns non crentes. Nesas invocacións, Einstein usou moitas expresións distintas, que van dende “der Herrgott” (“o Señor Deus”) ata “der Alte” (“o Vello”). Pero non ía coa súa maneira de ser falar de xeito insincero para aparentar conformidades, máis ben todo o contrario. Durante toda a súa vida, Einstein foi coherente cando rexeitaba a acusación de que era ateo. “Hai persoas que din que non hai Deus. Pero o que de verdade me enfada é que se citen frases miñas para reafirmar tales opinións”.
A diferenza de Sigmund Freud, ou de Bertrand Russell, ou de George Bernard Shaw, Einstein nunca sentiu a necesidade de denigrar aos que crían en Deus; lonxe diso, tendía a denigrar os ateos. “O que me diferencia da maioría dos chamados ateos é un sentimento de absoluta humildade ante os inalcanzables segredos da harmonía do cosmos”, explicaba. De feito, Einstein acostumaba mostrarse máis crítico cos escépticos, que parecían carecer de humildade ou de calquera sentimento de reverencia, que cos crentes: “Os ateos fanáticos –explicaba nunha carta– son como escravos que aínda senten o peso das súas cadeas cando xa se despoxaron delas tras unha dura loita. Son criaturas (nun resentimento contra a relixión tradicional como “opio das masas”) incapaces de ouvir a música das esferas. Poden chamarme agnóstico, pero eu non comparto o espírito de cruzada do ateo profesional cuxo fervor se debe principalmente a un doloroso acto de liberación dos grillóns do adoutrinamento relixioso recibido na súa xuventude. Prefiro a actitude de humildade correspondente á debilidade da nosa comprensión intelectual da natureza e do noso propio ser”.
Como se relacionaba ese instinto relixioso coa ciencia? Para Einstein, a beleza da súa fe residía en que esta informaba e inspiraba o seu traballo científico antes que entrar en conflito con el. “O sentimento relixioso cósmico –dicía– constitúe o motivo máis forte e nobre da investigación científica. Só se pode crear ciencia por parte dos que se atopan completamente imbuídos da aspiración á verdade e á comprensión. Pero a orixe deste sentimento provén da esfera da relixión”. Nunha conferencia pronunciada no Seminario Teolóxico da Unión de Nova York daría lugar a titulares de portada e a súa sucinta conclusión faríase célebre: “A situación pode expresarse por medio dunha imaxe: a ciencia sen relixión está coxa; a relixión sen ciencia está cega”.
A empresa humana máis importante é a loita pola moralidade nos nosos actos. Só a moralidade nas nosas accións pode dar beleza e dignidade á vida. Para Einstein, o fundamento da moralidade consistía en elevarse do “puramente persoal” para vivir dun xeito que beneficiara á humanidade. Houbo épocas nas que Einstein puido mostrarse insensíbel con aqueles cos que estaba máis próximo, o que demostra que, coma o resto de nós os humanos, tiña os seus defectos. Porén, entregouse honestamente e, en ocasións, valorosamente, máis que a maioría das persoas, á accións que el considerou que transcendían os seus desexos egoístas a fin de alentar o progreso humano e a preservación das liberdades individuais. En xeral, foi amable, bondadoso, cortés e sinxelo.