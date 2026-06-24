Espejos rotos 

Reino Unido acaba de anunciar que prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de dieciséis años. España también se lo plantea y otros países miran de reojo, pensando en seguir el mismo camino.

La intención parece impecable: proteger a los niños de la exposición, de la pornografía, del acoso, de los algoritmos que los engullen y de todos los males ocultos en el universo virtual que nos hemos montado.

Lo que me pregunto es por qué pensamos antes en restringir que en educar.

Nos preocupa que nuestros hijos entren demasiado pronto en las redes, pero quizá deberíamos preguntarnos por qué no confiamos en que sepan moverse por ellas. O por qué no confiamos en que vengan a contarnos lo que les ocurre allí.

Hablamos de menores y redes sociales como si hubiesen acabado allí por generación espontánea. Pero lo cierto es que les hemos marcado el camino. Algunos llegaron incluso antes de nacer, cuando su madre subió la ecografía 3D del embarazo para lanzar la buena nueva al mundo.

A mí eso me produce un desasosiego especial. La criatura no ha respirado fuera del vientre de su madre y ya tiene imagen

pública. No ha elegido nada, pero ahí está, con su cara a medio hacer y el útero de su progenitora de fondo.

Que entiendo la emoción, claro. Lo que no entiendo es esa falta de pudor.

Pudor. Suena a palabra vieja, casi sospechosa. Pero es algo cada vez más necesario. Tenemos derecho a una intimidad: a ese espacio en el que podemos existir sin espectadores, a ese laboratorio secreto del yo que nos ayuda a saber quiénes somos y a vivir menos pendientes de cómo nos ven los demás.

Nos preocupa lo que puede hacer un extraño con la imagen de nuestros hijos, pero antes hemos sido nosotros quienes se la hemos entregado al mundo. Nos horroriza la pederastia, con razón, mientras seguimos compartiendo niños en bañador, llorando o enfermos. Niños siendo niños para que los adultos reciban corazones.

Queremos prohibirles las redes a los adolescentes porque allí hay odio, sexo, narcisismo, mentiras, violencia y crueldad. Todo cierto. Pero quizá deberíamos darnos una vuelta por nuestros propios perfiles, nuestros “me gusta”, nuestros mensajes privados, nuestras búsquedas, nuestras capturas de pantalla y nuestros grupos de whatsapp.

Nos gusta pensar que nuestros hijos nunca llegarán a ciertos rincones nuestros: el like enfermizo, la burla en el grupo, el porno que normalizamos o la rabia que volcamos contra quien piensa diferente. Creemos que internet es una habitación con pestillo. Nos engañamos pensando que nuestras acciones no dejan migas de pan.

Y seguimos con nuestra hipocresía. Con nuestra doble moral.

La que nos hace ser correctos, asertivos, la personificación de la inteligencia emocional hasta que abrimos X, o Threads, y nos tiramos sin paracaídas a la hoguera del linchamiento.

La que nos lleva a sentir empatía por víctimas lejanas (como debe ser), pero nos vuelve monstruos con el vecino, la compañera de otro departamento, la camarera del bar al que hemos ido o cualquier persona que piense distinto. Porque la empatía, al parecer, funciona mejor cuando no exige convivencia. La ejercemos, pero solo de lejos.

Y esos somos los adultos que vamos a proteger a los niños de las redes.

No digo que no haya que regular. Las plataformas no pueden seguir funcionando como tragaperras emocionales para menores. Hay que perseguir delitos, limitar contenidos dañinos y vigilar la inteligencia artificial. Pero hace falta algo más. Si queremos que sirva de algo.

Quizá lo más difícil no sea quitarle el móvil a un adolescente. Quizá lo más difícil sea preguntarnos qué ve cuando mira nuestro móvil, qué aprende cuando nos oye despellejar a alguien en redes, qué entiende cuando publicamos su vida sin permiso, qué educación sentimental recibe si descubre que el adulto que le habla de respeto consume cuerpos como objetos e insulta como si no dejara marca.

Tal vez haya que poner edades mínimas, sí. Pero ninguna ley va a sustituir lo que no hacemos en casa. Ninguna prohibición reparará la ausencia de conversación. Ningún control parental funcionará si el espejo adulto está roto.

Queremos proteger a los menores de las redes. Muy bien. Empecemos por protegerlos de nuestra manera de usarlas.