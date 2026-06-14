Xornada de festa literaria
Día de inmensa calor para o que se leva por estas nosas latitudes. Temperatura superior aos 30º, desas nas que caen os paxaros, que di a paisanaxe. Ás horas do mediodía en que tiñan lugar os actos da homenaxe “A escritora na súa terra”, ofrecidos pola Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega á poeta Eva Veiga, as pedras do chan de Pontedeume botaban lume. Mesmo as do paseo fluvial-marítimo Rosalía de Castro, lugar sempre máis fresco, por iso os corpos pedían unha sombra que non abondaba. Foi alí, ao carón do edificio do hotel Eumesa, onde comezaron os actos da XXXII edición deste premio, coa intervención do alcalde, Bernardo Fernández Piñeiro, do presidente da AELG, Cesáreo Sánchez Iglesias, e da propia homenaxeada, Eva Veiga.
Alí apostado veume á cabeza o esqueleto do edificio hosteleiro, visión que acompañou a miña mirada da ribeira da vila, nos anos infanto-xuvenís en que pasaba os meses de verán no areal de Cabanas. A autoridade, por cuestións de legalidade, paralizara a construción e así estivo uns cantos anos.
Eva Veiga, eumesa da parroquia de Ombre, sinalaba a casa familiar -que se vía desde o citado lugar do paseo onde se iniciaron os actos e se inaugurou o monolito na súa honra- onde botara as primeiras olladas ao mundo e onde se desenvolvera a súa infancia, co que iso supón para a formación da nosa maneira de ver e de enfrontarnos co mundo. O que nos personaliza e singulariza. A súa patria.
Téño dito en numerosas ocasións, tamén nestas páxinas, sen dúbida, que me alegro dos éxitos dos amigos e amigas, da xente que quero, tanto como dos meus propios. Malia que haxa quen o dubida así é. Por iso, onte foi un día de festa, un día de alegría compartida no que me apetecía estar. E, malia certas dificultades, conseguino e estiven moi a vontade. Gusto moito da poesía de Eva, de como a di, así como tamén da propia Eva, da súa fortaleza e da súa dozura.
Ao tempo, téñolle un inmenso cariño a Teresa Seara, alumna que foi un par de anos dos seus estudos regrados de Filoloxía, que concluiu cunha moi boa tese de licenciatura sobre, como non, poesía, concretamente algún aspecto da obra de Fernán Velho, que tiven a fortuna de dirixir. Como tamén fun co-director –xa estaba xubilado– da súa excelente tese de doutoramento sobre a obra poética editada ata a altura -hoxe xa ten máis- do propio poeta de Cospeito. Teresa Seara é, sen esaxero de ningún tipo, das persoas que mellor len e entenden o dicir poético e, abofé, coñezo moitas. Creo que non me equivocaría se dixese que, entre nós, é a mellor, mais non o vou dicir para non ferir susceptibilidades. En calquera caso, sería a miña opinión.
Teresa Seara deunos un auténtico recital de benfacer na súa laudatio de Eva, pronunciada na Casa da Cultura do vello convento, antes da entrega da letra E de escritora, consitente nunha fermosa escultura metálica obra de Soledad Penalta. Un texto feito con todo rigor, doadamente convertible, desde logo, nunha outra tese de doutoramento por outra Universidade.
E, por se faltase algo, cadroume estar sentado ao carón de tres personalidades senlleiras en diferentes ámbitos da nosa cultura como son Pilar Pallarés, Chelo Louteiro e María Manuela. Un auténtico luxo. Un peperete, que diría o meu queridísimo Vicente Araguas.