¿Cuándo se torció la justicia?

El bipartidismo PSOE-PP, apoyado puntualmente por nacionalistas vascos y catalanes, no generaba temor en un colectivo judicial claramente conservador. La prueba está en que los tribunales asumieron sin problemas el caso Gürtel que provocó la caída del gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, este escenario cambió con la entrada de ministros comunistas en el Ejecutivo y, especialmente, con el impacto de la Ley de Amnistía. Al permitir la excarcelación de los líderes independentistas y el apaciguamiento del conflicto, se evidenció que ciertos problemas requieren soluciones políticas y no represivas. Esto cuestiona el clásico principio de “dura lex, sed lex”, porque cuando la vía judicial es ineficaz, debe orillarse. En este contexto es donde surge la actual guerra jurídica (lawfare), en la que ciertos sectores de la justicia intervienen para respaldar a una oposición con claras limitaciones.