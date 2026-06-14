O papa no Parlamento
Confeso que estiven atento á intervención do Papa na sede do Parlamento malia non entender o que facía alí convertendo a tribuna deste foro, no que se deciden tantas cousas que nos afectan a toda a cidadanía, nun púlpito dunha igrexa a pesar de sermos un Estado aconfesional, polo menos iso dinnos.Teríamos que deixárnolo ver. Con todo creo que fixo unha intervención á altura do que del se esperaba e que dou pe a que parte desa hipocrisía que adoita estar sentada nas bancadas do noso foro democrático saíra unha vez máis a relucir aplaudindo perante sete minutos o mesmo discurso que o principal partido da oposición e o seu aliado ultra rexeitan con bruído en cada sesión parlamentar.
Na media hora da lectura do seu discurso-sermón falou de moitas cousas con algunhas das cales moitos poderíamos estar de acordo, pero botáronse de menos outras. Que o Papa non estea a prol do aborto ou a eutanasia é normal por ser quen é e o que representa. Non fixo referencia á pederastia clerical pola que noutro intre si pediu perdón, pero iso non é suficiente. Perdón si, por suposto, pero o seguinte sería non ocultar aos culpables e entregalos á xustiza. Ese sería o camiño. Falou, si, do trato aos inmigrantes en clara oposición á “prioridade nacional” que preconiza a ultradereita e a dereita ultra. Sermón moralista en liñas xerais.
Algúns cualifican como histórica a súa intervención no Parlamento , evidentemente non polo que dixo e si polo inusitado da ágora que lle dou acubillo. Imaxinan a Pedro Sánchez, a Macron ou a Giorgia Meloni expondo á curia cardinalicia as súas normas na Capela Sextina de San Pedro do Vaticano? Histórico sería tamén.
E respecto á militancia católica no noso país convén ir aos números para mellor situarmos. Din que católicos practicantes ( eses que cumpren coas regras, misas e mandamentos da lei de deus ) chegan en España a un 15% e semella que vai diminuíndo a porcentaxe, cousa que non é como para botar foguetes. O resto da multitude anda a velo vir, a ver ao Papa, e con iso abonda. E el tan feliz de ollar ao rabaño tan ben pastoreado. E todos contentos. Abofé.