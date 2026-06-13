El interés del menor

Hasta la fecha, los menores de más de 12 años eran directamente oídos por el Juez, pudiendo valorarse en base a su estado madurativo y capacidades en aquellos casos de edades entre 10-12. Pero como siempre, la teoría es una, la práctica otra y el Juzgado el cortijo de cada quien…

En aquellos casos en los que hay procedimientos de familia en los que hay menores de por medio, la edad resulta determinante a la hora de pedir prueba y defender el tan manido “interés del menor”, derecho que se hace prevalecer en ocasiones entre nada y menos.

Hemos de partir de la premisa de que cuando se indica que en un procedimiento judicial de familia, se encuentra involucrado un menor de 12 años, el Juez sin haberlo visto físicamente ni haber mantenido ni una mínima conversación con este, es quien decide si le permite o no declarar. Con carácter general se permite que los menores de entre 10 y 12 años, en base a su capacidad madurativa y comprensión puedan ser escuchados en sede Judicial, sin embargo es una potestad que como ya comentaba, recae únicamente en la decisión a ciegas del Juez.

Por otra parte, aquellos casos de menores de esos rangos de edad, existe la posibilidad de que sean examinados por el Instituto de Medicina Legal, con un equipo de profesionales a caballo entre médicos y psicólogos, que valoran la relación del menor con su entorno familiar, sus deseos y en base a ello emiten un informe de idoneidad. El problema se traduce en que, al igual que antes, la solicitud de ese examen del menor por este equipo, queda condicionado a la decisión Judicial, que por otra parte ni se contempla para menores de 6 años por ser precisamente “muy pequeños” y no tener una capacidad de comprensión realmente formada.

Con todo este mix, cuando se presenta un caso en el que existen menores de 12 años si la relación con alguno de los progenitores no es quizá la deseada, se solicita como prueba previa a la celebración del juicio, que el menor sea visto por el Instituto de Medicina Legal, recibiéndose en el 90% de los casos la respuesta automática de: se deniega la práctica de la prueba solicitada sin perjuicio de que se solicite el día de la vista. Que viene a ser un: tu pide que te voy a seguir diciendo que no.

Además hay que tener en cuenta que la solicitud del examen del equipo médico legal supone un retraso considerable del proceso, incluso de años en algún partido judicial, por lo que puede dilatar mucho la resolución del conflicto.

Y en todo esto yo me pregunto: ¿dónde está el interés del menor? Pues se supone que defendido por el Ministerio Fiscal. Sin embargo, se cuentan con los dedos de la mano las ocasiones en que pese a la narrativa de los hechos, en los que queda acreditado que los derechos de los menores están siendo vulnerados o existe una causa clara que determine que la custodia sea a favor de uno u otro progenitor (la llamada alineación parental), el Ministerio Fiscal haya solicitado que los menores sean vistos por el Equipo de Medicina Legal.

Ejemplo práctico: Procedimiento de divorcio con un hijo menor de 11 años. Uno de los dos progenitores se desentiende totalmente de los cuidados, tiene ciertas adicciones y el menor no quiere convivir con este. Se solicita, por la edad, que el menor declare en el Juzgado. Se deniega. Se solicita que lo vea el equipo de Medicina Legal. Se deniega. Llega el día del juicio, vuelves a solicitarlo. Se deniega. FIN.

¿Interés del menor? Un unicornio si me permiten.

*Abogada en EGA Abogados