A luz pode ser onda e partícula?
James Clerk Maxwell e os antecesores Huygens e Hooke afirmaban que a luz era unha onda. Co descubrimento do cuanto na formulación de Max Planck no caso particular da radiación do corpo negro e, despois, a extensión da interpretación por parte de Einstein no efecto fotoeléctrico do mesmo cuanto de Planck á propagación da luz en xeral, os físicos chegaron ao descubrimento dun dilema que xa se viña discutindo dende os inicios da física, pero que a principios do século XX fíxose definitivamente crucial e así resolveuse o aparentemente xuízo salomónico: a luz non estaba exclusivamente formada por ondas nin unicamente por partículas-cuantos, senón que estaba constituída ao mesmo tempo polas dúas concepcións físicas: unhas veces a luz comportábase como unha onda e outras presentábase de forma cuántica. Einstein reconciliaba a teoría ondulatoria da luz de Maxwell e a teoría cuántica que acababa de nacer por medio de Planck e del mesmo. Así que á interrogante do título deste artigo corresponde unha afirmación: non só pode, senón que é, con todas as letras.
A finais do verán de 1909, Einstein fora convidado a asistir ao congreso anual do Naturforscher, o encontro dos científicos xermanoparlantes que ese ano se celebraba en Salzsburgo. Os organizadores incluíran na axenda tanto a relatividade como a natureza cuántica da luz e agardaban que Einstein disertara sobre o primeiro dos temas. Pero no lugar diso decidiu que prefería tratar o que el consideraba a cuestión máis urxente: como interpretar a teoría cuántica e reconciliala coa teoría ondulatoria da luz que Maxwell formulara tan elegantemente.
Trala súa idea máis feliz a finais de 1907 sobre o modo en que a equivalencia entre gravidade e aceleración podía conducir a unha xeneralización da teoría da relatividade, Einstein deixaba aparte o tema para centrarse, en cambio, no que el denominaba “o problema da radiación” –é dicir, a teoría cuántica–. Canto máis reflexionaba sobre esta noción “heurística” de que a luz estaba feita de cuantos, ou paquetes individuais, máis lle preocupaba a posibilidade de que el e mais Planck tiveran desencadeado unha revolución que podería destruír os fundamentos clásicos da física, especialmente as ecuacións de Maxwell.
Ao final, o seu aprecio polas ecuacións de Maxwell revelaríase ben fundado, posto que estas ecuacións se contan entre os poucos elementos da física teórica que non se verían afectados nin pola revolución relativista nin pola revolución cuántica que Einstein contribuíu a desencadear.
“Creo que a fase seguinte da física teórica traeranos unha teoría da luz que poida interpretarse como unha especie de fusión das teorías ondulatoria e de emisión da luz”. Combinar a teoría corpuscular coa teoría ondulatoria –advertía– comportaría “un profundo cambio”. Pero el tiña medo de que iso non ía a ser bo, xa que poderían socavar as certezas e o determinismo inherente á física clásica. Por un momento, Einstein imaxinaba que quizais aquel destino podería evitarse aceptando a interpretación de Planck máis limitada, dos cuantos, a que estes eran só características do modo en que unha superficie emitía e absorbía a radiación antes que un rasgo da onda luminosa real na súa propagación a través do espazo. “Como resultado, estas dúas propiedades estruturais exhibidas simultaneamente pola radiación –declaraba ao final da charla– non deben considerarse mutuamente incompatibles”.
Así, Louis de Broglie preguntábase na súa tese doutoral de 1924: se unha onda pode actuar como partícula, non debería tamén unha partícula poder actuar como onda? Noutras palabras, Einstein dixera que a luz debía comportarse non só como onda, senón tamén como partícula. Do mesmo xeito, para De Broglie, unha partícula como un electrón tamén podía contemplarse como onda. “Tiven unha súbita inspiración”, recordaba posteriormente De Broglie: o dualismo onda-partícula de Einstein era un fenómeno absolutamente xeral que se extendía a toda a natureza física, e ao ser este o caso, o movemento de todas as partículas, fotóns, electróns, protóns ou calquera outra, podíase asociar á propagación dunha onda.