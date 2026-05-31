Los amigos del Museo de Ferrol

La asociación Amigos do Museo Cidade de Ferrol tiene previsto organizar un viaje a Santiago de Compostela el jueves 11 de junio para visitar dos lugares de referencia de nuestra cultura: el Museo do Pobo Galego –asociación constituida en Compostela para investigar, conservar y divulgar nuestra cultura–, situado en el Convento de San Domingos de Bonaval, creado, según la tradición, por un sacerdote de Burgos de origen noble que bajo la aprobación del Papa Honorio III dará lugar, entre otras cosas, a la orden de los dominicos, relacionada directamente con la fundación de las históricas universidades de Bolonia y París, y al Museo das Peregrinacións, conocido como la Casa Gótica, situado na Praza das Praterías, llamada por los románticos “Puerta al Paraíso”, lugar que ofrece la visión del nacimiento y evolución de la ciudad como centro principal de peregrinación junto a Jerusalén y Roma, siguiendo el relato que cuenta que un ermitaño llamado Pelagio, guiado por unas luces en un campo estrellado, reconoció la reliquia de Santiago el Mayor, discípulo de Cristo y primer mártir entre los apóstoles, condenado a muerte por Herodes Agripa y traído en barco hasta las costas gallegas, siendo el rey Alfonso II de Asturias, ‘El Casto’, el que establece el centro de peregrinación cuando la España cristiana luchaba contra la ocupación musulmana, encontrando en la figura de Santiago un símbolo de unidad y conquista.

La salida del “Puerto del Sol”, del Ferrolium o del Portus Magnus Artabrorum –el gran Puerto de los Ártabros– está prevista a las 9.00 desde Correos, frente al emblemático teatro Jofre. Tras la llegada a Compostela, las visitas a estos museos, tiempo libre –y Santiago tiene mucho que ver–, a las 14.00 bufete en el Hotel Compostela –otro lugar histórico–, nuevas visitas a museos y regreso. Las inscripciones –entiendo que para socios– hasta hoy domingo y la invitación está abierta a todos los que queremos saber y conocer nuestra historia y nuestra cultura.