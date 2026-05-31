El rencor de Feijóo

Feijóo pensó que tenía despejado el camino a la Moncloa y se llevó una amarga sorpresa la noche electoral. Me parece evidente que ha ido acumulando un rencor enfermizo contra Pedro Sánchez, al que quiere en la cárcel o, por lo menos, inhabilitado por el Tribunal Supremo. Es tal su ansiedad que está echando a la caldera todo lo que tiene y lo que no; además, es incapaz de guardar un secreto y adelanta las actuaciones judiciales. Nada propone ni quiere saber de economía, desempleo, leyes sociales, cuestiones territoriales o posicionamiento internacional de España, y encubre su mediocridad intelectual con el uso de cuatro principios goebbelianos: la emisión constante de acusaciones que imposibilitan la réplica sosegada, la apariencia de verosimilitud usando fuentes fragmentadas, la vulgarización del lenguaje y el principio de transfusión que opera apoyado en prejuicios socialmente arraigados.