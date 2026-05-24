Por fin, retirada de credenciais
Chega tarde, pero a decisión de retirarlle as credenciais a Vito Quiles e a Bertrand Ngongo como xornalistas (?)no Congreso é unha boa nova para o xornalismo e para a liberdade de prensa, concepto este que é usado de xeito torticeiro polos promotores das andanzas destes individuos activistas e provocadores, sicarios a soldo cuxo traballo é rebentar roldas de prensa, molestar a outros xornalistas e acosar a personaxes contrarios á voz do seu amo e, por se isto non fose suficiente, a familiares tamén. Todo vale. Din os demócratas de chiolada que lles prohibir a entrada no Congreso a estes “informadores” é un atentado á liberdade de expresión e, xa que logo, á liberdade de prensa. A súa táctica é iren de demócratas e a xeito de parásitos rebentaren a democracia dende dentro, un método dabondo coñecido na metodoloxía fascista. E debemos decatarmos de que na democracia non vale todo, que hai unhas regras das que non convén saír.
Imaxinen por un intre que estes dous matóns da ultradereita fosen esbirros de extrema esquerda que, micrófono na man, se dedicaran a acosar a Nuñez Feijóo e mesmo á súa esposa abafándoa pola rúa, ou a Mariano Rajoy para que lles conte o que non dixo en sede xudicial respecto á ‘Kitchen’, ou se sabe quen é o tal M. Rajoy nos papeis de Bárcenas, ou mesmo a Díaz Ayuso e á súa parella preguntándolles polas súas chambonadas á porta do seu domicilio. Imaxinan entón o que dirían eses demócratas de toda a vida de dereitas ou de dereita ultra? Están seguros que cualificarían de atentado á liberdade de prensa perseguir e rexeitar esas condutas? É necesario poñer límites a certos comportamentos sen necesidade de caer no complexo de culpabilidade; hai certas raias vermellas que non convén atravesar polo ben da saúde democrática e da convivencia. Quen acosa, ultraxa e provoca ten que responder por iso e asumir a súa responsabilidade.
Estes dous persoeiros non é que sexan unha lacra para o xornalismo, é que non son xornalistas!, cousa que non ven os que non queren ver. O que resulta difícil de entender é o da súa acreditación. Pero bo, ben está rectificar malia que sexa un pouco tarde. Menos mal.