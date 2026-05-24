Jueces que interpretan leyes

Ya sabemos cómo nuestros tribunales interrogan según quién sea el investigado y cómo dictan determinadas sentencias basándose en indicios, sin pruebas concluyentes, pero sin margen para la duda. En el caso del expresidente Zapatero, se le investiga por un posible delito de tráfico de influencias que exigiría la complicidad de un “funcionario” no identificado, salvo que quieran sustituirlo por el Consejo de Ministros. Semejante salto permitiría crear nueva jurisprudencia con una segunda sentencia concordante, para así poder juzgar a Pedro Sánchez. En España se dan demasiados casos de personas inocentes que pasan años en prisión antes de que las altas instancias judiciales ordenen su puesta en libertad. En cualquier caso, al quedar garantizada una nueva pena de telediario para los mismos de siempre, se afianza la sospecha de que los tribunales españoles tienen una doble vara de medir.