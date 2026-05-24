Condenas mediáticas
O primeiro que me veu á cabeza cando, hai uns días, se fixo pública a imputación do expresidente José Luís Rodríguez Zapatero foron os terribles atentados do 11 de marzo de 2004 en catro trens de cercanías de Madrid. Tendo na mente as espeluznantes imaxes dos ferros retortos dos vagóns e dos destrozados cadáveres das vítimas, véxome na concentración de repulsa –unha das infinitas que se celebraron por toda a xeografía española– que tivo lugar diante da Facultade de Filoloxía –daquela ubicada no campus de Elviña–, ao carón de Mauro Fernández, catedrático de Lingüística e bon amigo, quen alí mesmo me manifestou que, pola gran abundancia de sangue, o masacre lle cheiraba a actuación islamista. Estivera varios anos de profesor en Marrocos e coñecía ben o mundo árabe. Acertou de cheo. Fronte a iso, Ángel Acebes, o ministro de Interior do Goberno de José María Aznar, nos seus sucesivos comunicados, mesmo cando xa o portavoz de Herri Batasuna Arnaldo Otegi –que apuntaba á “resistencia árabe”– descartara que fose ETA e que aparecera algún indicio da participación musulmana na traxedia, incidía unha e outra vez en adxudicarlle a autoría a ETA. Faltaban dous días para as eleccións e era o que conviña. Un atentado islamista podería asociarse á impopular invasión de Irak, na que había pouco nos metera Aznar e iso podería orientar o sentido do voto. Unha das promesas bandeira do candidato Rodríguez Zapatero era a retirada inmediata das tropas españolas de Irak. Para o PP do candidato M. Rajoy era fundamental, pois, que a acabase por crer que fora ETA e para iso había que mentir ata onde se puidese –xa sabemos iso da mentira mil veces repetida que se converte en verdade– que foi na medianoite do propio día das eleccións, ao recoñecer a autoría do movemento islamista.
Daquela xa escribía esta columna no noso Diario e, aínda que non puiden revisala, lembro que nela falei da mestura de repulsa e medo que me producía a presenza de Acebes no televisor mentindo descaradamente desde o primeiro momento. A repulsa evidentemente pola mentira e o medo por pensar na posibilidade de que o PP continuase outros catro anos no goberno. A imaxe televisiva de Acebes viña perturbar o meu sono, como o coco o das crianzas e por iso que decidín votar, por vez primeira, un partido que me repateaba, se ben moito menos, iso si, que o PP. Presentaba, ademais, como candidato Rodríguez Zapatero, unha persoa case nada coñecida e que semellaba serio. E non o fixo mal. No tempo en que encabezou o Goberno aprobáronse cousas que, se ben se aproveitaron delas, aínda hoxe lle proen aos sectores máis clericais e dereitosos, como foi a lei do matrimonio homosexual. E outras que aquí e agora non veñen a conto. É evidente que hai quen lla ten xurada desde sempre e, consecuentemente, en habendo unha fenda por onde remexer, ese persoal mobiliza o mobilizable, pon en marcha o aznariano “el que puede hacer que haga” e por aí van as cousas.
Onte mesmo, ao final da denominada “Marcha por la Dignidad”, convocada pola asociación Sociedad Civil Española, que entendo que non contou nin de lonxe co volume participativo que os organizadores contaban, escoitámoslle ao presidente de Vox pedir prisón para Zapatero xa. Curioso cando andaba por alí o señor Aldama.
Non sei en que acabará todo este proceso de intereses. De momento, sigo quedando con que Zapatero foi o mellor presidente.