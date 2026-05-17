“Manuel Rivas García, un amigo que nos deixou”
Mágoa! Quedaron unhas cantas cousas (conversas) pendentes. Pouco máis fixéramos que empezar a construír unha nobre amizade. Ambos os dous tiñamos razóns sobradas, primeiro como antigos alumnos do Seminario de Mondoñedo, con tres anos máis novo ca min; en segundo lugar pesaba a nosa condición de chairegos, el de nacencia, eu de sangue polos “catro” costados, é dicir, pai e nai; había tamén unha curiosidade común, a de saber un do outro. El posuía unha traxectoria brillante como docente, tamén como pensador, ensaísta, ademais de editorialista. Xurdía, por outro lado, unha convicta concordancia ou comuñón de forma e fondo en aspectos conceptuais relacionados coa ética, a deontoloxía e determinados valores humanos e principios cívicos.
Coñecín a Manuel Rivas García na presentación en Ferrol do libro de Mero Iglesias sobre o grupo Fuxan os ventos, celebrada o 15 de maio de 2024. O mediador foi o ilustre xornalista chairego Xulio Xiz. Desde entón, “gastamos” algunhas horas en varios encontros. Unha das últimas veces que nos vimos foi na mobilización do tren en novembro do ano pasado, que aproveitamos, ademais de sumármonos a protesta, para engadir un capítulo máis ao noso intercambio de experiencias vitais. Tiña un servidor pendente de entregarlle un texto que redactara con motivo da presentación en Ferrol de “O relato hebraico” de Xosé Chao Rego (ano 2002, Galería Sargadelos, rúa Dolores). Un texto (Lectura crítica dunha lectura crítica da Biblia), que vén ser unha especie de exordio, no que este modesto (e un tanto ousado) xornalista elaborou sobre a citada obra, apelando a certos elementos básicos do marxismo, presentes, como ferramenta analítica, na teoloxía da liberación, fonte da que, xunto coa doctrina do Concilio Vaticano II, bebía un sector do clero activista e comprometido coa causa social e a loita polas libertades e dereitos humanos: os chamados “curas roxos” nos estertores da ditadura franquista.
Manolo Rivas García publicou, precisamente na última revista número 36 de FerrolAnálisis, un interesante traballo biográfico sobre Xosé Chao Rego e mostroume o seu interese, por esta incursión crítica que, o que isto asina, expuxo na presentación do Relato Hebraico do profesor e antigo cura de Santa Mariña.
Manuel Rivas García, Vilalba, 1947. Licenciado en Teoloxía pola Universidade Pontificia de Salamanca e Doutor en Filosofía pola Universidade de Santiago. Foi profesor no IES Xan Montes e na Escola Normal de Maxisterio de Lugo e posteriormente Catedrático do IES Rosalía de Castro de Santiago. Membro fundador da Aula Castelao de Filosofía e temporalmente membro da Sección de Pensamento do Consello da Cultura Galega. Fundou e dirixiu a colección de libros de peto Baia Pensamento, así como a revista Roteiros. Arumes de Pensamento Crítico. Entre a súa obra destaca o ter sido coordinador e autor de Diccionario Galego de Filosofía, coordinador con Torres Queiruga de Diccionario Enciclopedia do Pensamento Galego e coordinador igualmente de Dino Pacio Lindín, o guía dunha vangarda cultural. Colaborou en libros de texto de Filosofía para o Bacharelato e en múltiples libros colectivos.
Manolo Rivas García, outro membro desa admirada pléiade de eruditos e “grandes humildes”, outro dos bos e xenerosos. Desde había dous anos construíamos unha nobre amizade que unicamente podería romper ese fito inescrutábel e inevitábel, a morte. El humano es “un-ser-para-la-muerte” (Sein-zum-Tode) sostiña Martin Heidegger.