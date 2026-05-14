Mulleres literarias
É de agradecer que, no Faladoiro Literario promovido polo Concello de Ferrol e o Campus Universitario, trouxeran a Manuel Rivas. Do mesmo xeito, que sempre é un acerto poñer a un periodista como Pepe Fandiño que, seguramente, sexa unha das persoas que máis sabe de literatura e como transmitilo.
Nese faladoiro que, ambos os dous, mantiveron o pasado martes, fixeron balance sobre a eclosión que, nas últimas décadas, hai de mulleres facendo literatura e recibindo multitude de recoñecementos no conxunto do Estado. E permítanme usar estas “Letras de cambio” para volver a mencionar (por iso da veciñanza) a Ana Varela e a súa novela “Runrún”, agora tamén traducida ao castelán e a Eva Veiga, a cal recentemente puiden escoitar no Ateneo Ferrolán.
Hai semanas, faláballes de Vargas Llosa e do clásico “La guerra del fin del mundo”. Quedei coa sensación de estar inconclusa a trama literaria, a pesar da súa enorme complexidade. E como os libros son como a árbore da vida, alguén debera desenvolver a historia de Jurema, que elixiu ao periodista miope seguramente por ser o anti heroe e a de María Cuadrado, Madre dos Homes e do Coro Sagrado. E isto tamén vale para Alejandrinha Correa, Estela e Sebastiana...