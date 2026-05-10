Una pésima planificación

El Plan Económico 2026-2027, aprobado en el pleno de abril, confirma los malos presagios adelantados por la oposición: se endurecen las condiciones para amortizar la deuda municipal y se restará mucho dinero de remanentes para las próximas partidas de inversión. De hecho, el remanente ha pasado de 16 millones a 12 entre 2024 y 2025. Es el castigo que la Regla de Gasto impone a los concellos con ejecuciones presupuestarias demasiado bajas. Al pretender aumentar tanto el gasto como la amortización, se incumple la estabilidad financiera y la planificación descarrilará a medio plazo, que es lo que ha ocurrido. Queda un año para las próximas elecciones locales, la urbanización del Sánchez de Aguilera no arranca y se han dormido con la habilitación de suelo industrial, dos proyectos vitales para una ciudad que en estos momentos padece una inusitada falta de mantenimiento en sus espacios públicos.