Ferrol industrial
O anuncio da Xunta de Galicia de poñer en marcha o Plan Estruturante de Ordenación de Solo Empresarial para Mandiá, de algo máis de millón e medio de metros cadrados, debe ser saudado con interese. Indubidablemente, pero que máis?
O simple feito do anuncio, sen unha axeitada planificación, fomento económico e industrial, que segundo o artigo 30 do Estatuto galego é competencia exclusiva da Xunta, non é máis que iso. Vén con algún proxecto empresarial? Esta pregunta é axeitada porque, en toda a comarca, hai catorce parques industriais. E por proximidade, aí temos o caso do concello de Narón, cunha vocación industrial evidente e que, desde a crise do ano 2008, foi perdendo músculo empresarial.
Practicamente leva corenta anos a mesma forza política gobernando Galicia. Mais, o certo é que é o goberno de Pedro Sánchez quen, apostando pola industrial naval militar, está a traer os grandes investimentos económicos a Ferrol.
A grande virtude desta actuación da Xunta en Mandiá vai ser o poder reducir, iso din, de dez anos a dezaoito meses a implantación de calquera proxecto empresarial. Ben, botando contas, algo máis –que este anuncio– debera haber na fronteira das vindeiras eleccións municipais.