Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Ferrol industrial

O anuncio da Xunta de Galicia de poñer en marcha o Plan Estruturante de Ordenación de Solo Empresarial para Mandiá, de algo máis de millón e medio de metros cadrados, debe ser saudado con interese. Indubidablemente, pero que máis?

O simple feito do anuncio, sen unha axeitada planificación, fomento económico e industrial, que segundo o artigo 30 do Estatuto galego é competencia exclusiva da Xunta, non é máis que iso. Vén con algún proxecto empresarial? Esta pregunta é axeitada porque, en toda a comarca, hai catorce parques industriais. E por proximidade, aí temos o caso do concello de Narón, cunha vocación industrial evidente e que, desde a crise do ano 2008, foi perdendo músculo empresarial.

Practicamente leva corenta anos a mesma forza política gobernando Galicia. Mais, o certo é que é o goberno de Pedro Sánchez quen, apostando pola industrial naval militar, está a traer os grandes investimentos económicos a Ferrol.

A grande virtude desta actuación da Xunta en Mandiá vai ser o poder reducir, iso din, de dez anos a dezaoito meses a implantación de calquera proxecto empresarial. Ben, botando contas, algo máis –que este anuncio– debera haber na fronteira das vindeiras eleccións municipais.