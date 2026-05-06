Hace ya muchos años escribía yo en el contexto de una publicación en la revista Motociclismo, Envidia, sana envidia, ahora lo vuelvo a escribir ya que ese mismo sentimiento lo tengo hoy al enterarme del viaje a Madrid que hicieron seis socios y dos socias del Vespa Club Ferrol–Golfos & Kinkis. Si, nuevamente tengo esa sana envidia por no poder haber ido con ellos ya que una limitación física me impidió hacerlo.

Aprovechando el puente del Primero de mayo, Eugenia y Rober, Nuria y Alex, Rafa, Pablo, Manel y Chiqui hicieron la ruta de la N-VI rodando sobre sus Vespas, una 150 S, una 160 GT, dos clásicas con más de 50 años y algunas decenas de miles de kilómetros recorridos; una PX, dos Iris y una DN 200. Ellos fueron los primeros en realizar la ruta, la primera de larga distancia organizada por el Vespa Club Ferrol–Golfps & Kinkis, recorrieron más de 1200 km. en tres etapas de 400 km cada una, que son las que integran el Desafío Kinki de este año. Los vespistas rodaron 602 kilómetros para alcanzar su destino y hacerse una foto en la madrileña Puerta del Sol, punto de partida ‘kilómetro 0’ de las seis carreteras radiales nacionales, la N-VI entre ellas.

Muy a su pesar no pudieron hacerse la foto de familia con sus Vespas en el punto de llegada, la directiva del Club había solicitado al Ayuntamiento de Madrid permiso para acceder hasta allí con sus motos, pero siendo esta una ZBE (zona de bajas emisiones), obtuvieron una negativa por respuesta y tuvieron que conformarse y hacerse la foto sin las motos, aunque supongo que se habrán hecho con el casco en la mano, detalle que los distingue como motoristas. Quizás se pusieron también la camiseta litografiada para la ocasión con el cartel de la ruta grabado. No serán las únicas imágenes que guarden para el recuerdo: se hicieron también una foto en el Alto de los Leones, un puerto de montaña, ya próximos a Madrid, de 1.511 metros de altitud, por el que pasaron y que posiblemente será récord de altura en ruta de los vespistas ferrolanos.

Durante la ruta, aprovechando las necesarias paradas para repostar y recuperar fuerzas se encontraron con algunos integrantes de otros Vespa Clubs que salieron a su encuentro y realizaron algunos kilómetros en su compañía, ocasión que aprovecharon para invitarlos a la escuterada, una concentración de Vespas y Lambretas característica del calendario motociclista ferrolano en cuyos preparativos ya están trabajando la directiva y socios del club con el fin de tener todo dispuesto para los días 18 y 19 de Julio que se celebrará en Ferrol la 6ª Escuterada, este año dedicada como homenaje póstumo al que fue socio del club Diego Sanmartin, Trosky, fallecido recientemente en accidente de tráfico cuando se dirigía con su Vespa al trabajo, ráfagas al cielo.

Solo unos pocos podrán presumir de haber realizado con sus Vespas el desafío Kinki de este año que incluyó tres etapas de Ferrol a Mota del Marqués la primera, el día siguiente, con salida y llegada a esta población castellano-leonesa los ruteros cubrieron la segunda etapa hasta Madrid, en donde en compañía de algunos vespistas madrileños se desplazaron hasta la calle Julian Camarillo en Simancas para visitar la que hasta el año 2003 fue el complejo fabril de Vespa en España y que a día de hoy es almacén distribuidor de la marca a nivel nacional. No fue necesario madrugar mucho, solo les restaban 400 kilómetros para cubrir. Ya el domingo, la tercera etapa y regresar a Ferrol, a buen seguro que traerán mil anécdotas y la satisfacción de haber completado por primera vez la Ruta N- VI del Desafio Kinki.