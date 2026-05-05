Eclipse no espello
O eclipse sempre foi unha das poucas ocasións nas que a humanidade ergue a cabeza e lembra que forma parte dun mecanismo cósmico máis amplo ca calquera fronteira ou calendario. A danza entre o Sol, a Lúa e a Terra repítese con precisión matemática, indiferente ás nosas présas e ás nosas campañas publicitarias. Cada certo tempo, o ceo ofrece unha interrupción da rutina luminosa e convídanos a mirar cara arriba, aínda que sexa por uns segundos. Un fenómeno natural, previsible e fascinante, que require tamén prudencia: a luz solar, mesmo parcialmente ocultada, segue a ser perigosa para os ollos humanos. O sentidiño di que a curiosidade non debe competir coa saúde.
Durante séculos, esta mesma cadencia previsible foi un segredo reservado a minorías instruídas. Os poderes políticos e relixiosos aproveitaron a ignorancia astronómica das maiorías para converter os eclipses en ferramentas de control. Bastaba anunciar que o ceo escurecería como castigo divino para reforzar obediencias, xustificar decisións ou sementar temores. O firmamento funcionaba como un taboleiro simbólico no que proxectar intereses de clase ou de autoridade. A falta de coñecemento científico convertía o extraordinario en ameaza, e o medo en disciplina social.
Hoxe, que sabemos perfectamente que non hai deuses enfadados nin monstros celestes devorando o Sol, a lóxica de apropiación mudou de forma pero non de fondo. O eclipse deixou de ser un presaxio para converterse nun produto. A maquinaria contemporánea do negocio sabe transformar calquera fenómeno natural en experiencia vendible. Así, o eclipse do 12 de agosto xa se anuncia con paquetes turísticos, ofertas especiais, propaganda temática e unha retórica de “oportunidade única” que lembra máis a un festival que a un acontecemento astronómico. A publicidade institucional súmase á festa, promovendo rutas, eventos e miradoiros como se o ceo fose un escenario contratado para a ocasión. A natureza, empaquetada e distribuída en formato exclusivo.
E porén, estes días pasados deixaron unha imaxe que funciona como espello irónico. O Sol percorreu o mesmo traxecto que seguirá en agosto, mais o ceo galego decidiu cubrirse con esa teimuda capa de nubes que coñecemos ben. Unha “data espello” que devolveu unha advertencia: podemos planificar o espectáculo, mais non podemos negociar co clima. A meteoroloxía galega, sempre disposta a desmentir certezas, ofreceu un pequeno recordatorio de humildade. Quizais dentro de cen días aconteza o mesmo, ou quizais non; o ceo non entende expectativas turísticas.
En todo caso, o eclipse será unha experiencia singular. Galiza estreará a visión europea deste ciclo, aínda que só unha parte do territorio goce da totalidade e por un tempo brevísimo. Abonda para deixar memoria, para sentir esa vibración colectiva que só producen os fenómenos que nos superan. E tamén para lembrar que seguimos pertencendo a un mundo que non controlamos.
Ao final, o eclipse funciona como espello: devolve a imaxe dunha sociedade que pasa do medo ao mercado sen deixar de buscar sentido no ceo. Quizais o 12 de agosto vexamos o Sol ocultarse. Quizais vexamos só nubes. En ambos casos, a lección será a mesma: a natureza non se deixa programar, e nós seguimos aprendendo a convivir coa súa teimuda liberdade