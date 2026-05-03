Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Terceiro intento marrado

Cando un suceso ou acción acontece dúas veces é moi probable que se repita unha terceira, por iso dicimos aquilo de que non hai dous sen tres. Por suposto, non ten por que ser así sempre, e moito menos no caso dun intento de magnicidio como o acontecido a Donald Trump, ditador electo e á sazón presidente dun país no que un pode pasear cun arma de fogo como aterezo indumentario. Pois si, houbo un terceiro intento tamén marrado, e non me negarán que resulta un tanto raro a non ser que nos creamos iso de que a personaxe conte coa protección divina, segundo el mesmo manifestou, co gallo de “make America great again”, vaia por deus! nunca mellor dito.

Pegarlle un tiro a un personaxe así, aínda que sexa un perigo para a humanidade, nunca debe ser a solución malia que el soe resolver as cousas dese xeito: as probas remítome. Hai outros mecanismos para inhabilitar a un incompetente con manifesto déficit cognitivo. A este mesiánico personaxe poderíano apartar da presidencia, por exemplo, aplicándolle a 25ª emenda, pero penso se todos os que o rodean serán tamén unha morea de incapaces. Abofé.

Malia todas as súas incongruencias, a súa patolóxica belicosidade, as súas poses “musolinianas”, as súas arroutadas de matón de barrio, conta con seguidores incondicionais no seu país e ségueno coma se fose un mesías. Tamén aquí, nesta España devota de Frascuelo e de María, rexistra seguidores tan apaixonados como Santiago Abascal si, ese “demócrata” que chama merda ou chulo de putas a Pedro Sánchez e rata ao ministro Marlaska, ou a señora Ayuso, que debe xa estar empachada de tanto que lle gusta a froita, ambos os dous símbolos de auténticos patriotas, defensores dos valores eternos, das sacrosantas tradicións e caudillos a prol da recuperación desa España una, grande, libre e xenófoba á que aspiran, eles e a morea dos seus seguidores que habelos hainos.

En democracia non todo vale. O mellor xeito de rematar con Trump e compaña é a través do sufraxio, o mesmo que cos fascistas que parasitan a democracia tratando de destruíla dende dentro. A tarefa non é nada doada pero haberá que aplicarse na encomenda.