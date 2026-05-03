Terceiro intento marrado
Cando un suceso ou acción acontece dúas veces é moi probable que se repita unha terceira, por iso dicimos aquilo de que non hai dous sen tres. Por suposto, non ten por que ser así sempre, e moito menos no caso dun intento de magnicidio como o acontecido a Donald Trump, ditador electo e á sazón presidente dun país no que un pode pasear cun arma de fogo como aterezo indumentario. Pois si, houbo un terceiro intento tamén marrado, e non me negarán que resulta un tanto raro a non ser que nos creamos iso de que a personaxe conte coa protección divina, segundo el mesmo manifestou, co gallo de “make America great again”, vaia por deus! nunca mellor dito.
Pegarlle un tiro a un personaxe así, aínda que sexa un perigo para a humanidade, nunca debe ser a solución malia que el soe resolver as cousas dese xeito: as probas remítome. Hai outros mecanismos para inhabilitar a un incompetente con manifesto déficit cognitivo. A este mesiánico personaxe poderíano apartar da presidencia, por exemplo, aplicándolle a 25ª emenda, pero penso se todos os que o rodean serán tamén unha morea de incapaces. Abofé.
Malia todas as súas incongruencias, a súa patolóxica belicosidade, as súas poses “musolinianas”, as súas arroutadas de matón de barrio, conta con seguidores incondicionais no seu país e ségueno coma se fose un mesías. Tamén aquí, nesta España devota de Frascuelo e de María, rexistra seguidores tan apaixonados como Santiago Abascal si, ese “demócrata” que chama merda ou chulo de putas a Pedro Sánchez e rata ao ministro Marlaska, ou a señora Ayuso, que debe xa estar empachada de tanto que lle gusta a froita, ambos os dous símbolos de auténticos patriotas, defensores dos valores eternos, das sacrosantas tradicións e caudillos a prol da recuperación desa España una, grande, libre e xenófoba á que aspiran, eles e a morea dos seus seguidores que habelos hainos.
En democracia non todo vale. O mellor xeito de rematar con Trump e compaña é a través do sufraxio, o mesmo que cos fascistas que parasitan a democracia tratando de destruíla dende dentro. A tarefa non é nada doada pero haberá que aplicarse na encomenda.