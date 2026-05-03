Invertir más en Servicios Sociales

No me refiero a incrementar las partidas económicas, sino a contratar más personal para gestionarlas adecuadamente. En un Estado moderno, las ayudas a los colectivos deben asociarse a la búsqueda activa de empleo y a otras prioridades, un seguimiento que requiere tiempo de investigación de los trabajadores sociales, y si su número es insuficiente y carecen del apoyo de auxiliares administrativos, nos encontraremos con cuellos de botella y abusos en los perceptores de ayudas, que en su mayoría tienen sobrado “arraigo” nacional. Este aumento de la plantilla siempre será inferior al ahorro obtenido por reducir el fraude, y no pasar del modelo asistencial al preventivo es como tener una sanidad que renuncia a las vacunas y espera a que la persona enferme para curarla, pero mientras las concejalías de Servicios Sociales sigan siendo consideradas de segunda, será difícil hacer esta transición.