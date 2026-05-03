Espectáculo total
“Cimavilla, cuando te pasea Rambal / Su cadencia y marca’l ritmu a la mar / Cimavilla, paseíto de Rambal / Tiente envidia la Virxe de la Soledá // Yera l’esplendor del barriu altu / Concha la guapa salía anunciando “hoi hai función” / Y el barrio s’alborotaba, Mariloli a la guitarra / Los guajes emocionaos sujetaben-y el telón // Y al abrir había una gran pamela / Tras la cual se escondía Rambal / La Tarabica-y aplaude / Caracristo s’escojona / Ante tal ostentación de llibertá // Llibertá, Rambal, Llibertá / Habíen de llama-y / Llibertá, Rambal, Llibertá / Habíen de llama-y // Nun hai cosa más valiosa y difícil d’algamar / Con cuchillitos de plata te la fueron a robar”, relata poeticamente Rodrigo Cuevas, con ritmo de habanera, a esplendidez da presenza de Alberto Alonso Blanco “Rambal” no barrio de Cimavilla, o vello barrio xixonés, ata que, pola súa condición sexual, foi vilmente asasinado, en 1976, cando o fascismo, xa morto o ditador, seguía –e segue– a campar por España adiante. Nunca gustei da violencia, de ningunha caste da violencia. E menos aínda da que carece de calquera xustificación, como a homofóbica, que, nomeadamente en ambientes da ultradereita, continúa a estar presente. Velaí o triste caso do asasinato do mozo Samuel Luiz Muñiz na Coruña, no verán de 2021. Que monstrosidade!
Para homenaxear Rambal e agradecerlle toda a súa loita polas liberdades, achaiando camiños para todos, Rodrigo Cuevas compuxo ‘Rambalín’, canción que, con letra propia e música súa e de Raül Refree, gravou no álbum ‘Manual de cortejo’ (2019). Foi o primeiro tema que escribiu Cuevas e obtivo a Camaretá al Meyor Cantar de 2020, premio que convoca a Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo de Asturias. Gusto dela desde a primeira vez que a escoitei e emocióname ouvila, tal e como me volveu pasar cando –pola metade do concerto– a interpretou na noitiña do pasado xoves no Coliseo coruñés, recinto no que tanto teño gozado ao longo dos anos. Menos dos touros, claro, actividade fundamental para a que o coliseum foi, no seu día, pensado. Meigas fóra!
Había un tempiño que non ía –non me atraíron suficientemente os concertos programados– polo que o concerto da xira de presentación do novo álbum de Cuevas, ‘La belleza’, chegou que nin pintado.
O primeiro que debo dicir é que saín encantado do espectáculo. Absolutamente de todo o que vin e escoitei. O ambiente festivo, con presenza de xentes de moitas idades, estivo do máis tranquilo: antes, despois e durante as dúas horas de duración da actuación. Víase o persoal desfrutar a tope.
O espectáculo, que arrancou con Rossy de Palma nas pantallas, precedendo a interpretación de ‘Un mundo feliz’, tema que no disco canta con Massiel, co cantor vestido de branco, con plumas de vedette, a primeira das vestimentas que luciu, tivo de todo: copla, trap, reguetón, perreo, música urbana... mesturado cun pouso de música tradicional, nomeadamente asturiana –Cuevas di que menos que nos álbumes anteriores– que dá uns magníficos resultados.
O acompañamento musical –que dicir de Mapi Quintana– pareceume excelente, como tamén as dúas parellas de baile, todos rodeados das mazarocas do atractivo escenario.
Se interesante resulta a presenza de diferentes estilos musicais, tamén o é o uso indistinto de castelán, bable e galego, este con esa gheada que me resulta tan propia, a que aprendín na casa, cos meus avós.