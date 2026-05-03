El Foro sigue, el tren espera

Es esperanzador ver que el Foro Cidadán polo Ferrocarril, no se cansa y continua con contactos –o intentos– con el Gobierno; acaba de organizar unas interesantes conferencias y semanas atrás programó un viaje reivindicativo a Betanzos.

En el mismo, contemplando el paisaje de las rías, recordaba agravios del Gobierno al ferrocarril ferrolano.

Ferrol Narón (105.000 habitantes) sin ser estación terminal, pues continúa ―de momento― el ferrocarril de vía estrecha a Oviedo, 194 kilómetros que se recorren “solo” en ocho horas; tiene además cinco frecuencias con la capital provincial y no hablamos del tiempo de viaje.

Huesca, 58.000 habitantes ,estación terminal, tiene siete frecuencias diarias con su capital Zaragoza, tres de las cuales son AVE a Madrid.

Más cercanos podemos ver en la web de Renfe el trayecto en el Eje Atlántico de Pontevedra a Vigo, que se hace en “quince minutos” y tiene “veinticuatro frecuencias diarias”.

Menos mal que el ministro de Transportes no deja de decir que “no olvida a Ferrol” y, así, entre otras medidas, ha suspendido, por primera vez en la historia, las dos frecuencias diarias del Alvia que nos unía con Madrid. Y por supuesto tampoco olvida la necesidad de poner en condiciones unas vías de más de un siglo de existencia, prácticamente sin tocar.

Menos mal que insiste en que no se olvida de nosotros; de lo contrario podría desmantelarnos la estación y problema solucionado, con métodos de los que “gobiernan para la gente”.

En unos días se inaugurará la estación intermodal de la capital provincial y en unos meses la de Lugo, con lo cual añadiremos un nuevo récord a nuestra ciudad de ser la única de Galicia que no cuenta con estas instalaciones.

Decía, artículos pasados, que nuestro problema ferroviario no es cuestión ni de técnica ni dinero, es exclusivamente de voluntad política. Por dar alguna referencia, en el mes de agosto acaba el límite para invertir 27.000 millones de euros de los planes Next Generation de la Unión Europea en nuestro país. Dicen los expertos que, debido a la premura de tiempo y escandaloso sistema burocrático, probablemente se pierdan.

Es de suponer que a las inauguraciones de las nuevas estaciones vendrá el ministro que “no olvida a nuestra ciudad”. Podría ser interesante ir a recibirlo y darle las gracias por sus favores.

Insisto en que no olvidemos que una población sin comunicaciones adecuadas, autopistas sin peaje, buenas combinaciones de autobuses y ferrocarril, está condenada al atraso en todos los aspectos. Que no se canse el Foro, y nosotros tampoco…