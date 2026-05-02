Para o Día da Nai: “También hoy las mujeres pierden todas las guerras”

Desde hai un tempo sufro en silencio e con desacougo anuncios comerciais na radio para o día da “Madre”. Non miro TV.

Nós somos orfos de nai desde moi picariños. Eu só teño tres lembranzas illadas da súa presenza amorosa.

Tivemos un pai, un pedagogo “cum laude”, con entrega total a nós en todas as dedicacións posíbeis. Por esta banda non temos eiva. Só amor.

O resto só son enormes cicatrices no noso proceso evolutivo, para a mellor xestión posíbel dentro desa súa persoal ausencia infinita. Cada un dos catro fixemos o que puidemos. Chegamos a hoxe. Ela, espiritualmente sempre moi presente!

Esa é a razón máis fonda pola que sempre fun moi sensíbel a todo o relativo ás orfandades e aos sufrimentos das nais en calquera circunstancia.

Tamén para a viuvez, sexa do home ou da muller: “Unha vida que continúa, cun proxecto dual e vital cara adiante, pero xa en metade”. Así a definen moitos autores. Moitos de vós sabedes experiencialmente de que falo. Non valen teorías nin falar desde fóra. Porque tamén os orfos percibimos isto a cotío, desde abaixo, sen entendermos o porque dos misterios da vida.

No decembro de 1962 estreouse en Madrid, no Teatro Recoletos, o drama ‘Anche le donne hanno perso la guerra’ de Curzio Malaparte. 1954, “un espejo ante el que el mundo debe mirarse para que horrorizado procure meditar y evitar una nueva tragedia”. Tiven a oportunidade de lela en italiano.

Posteriormente, en 1967, merquei a edición española, Escelicer, SA, na Librería Quijote de Ferrol. (20 pesetas): “También las mujeres han perdido la guerra”.

Non quero seguir falando de min. Pero faime moito dano que o día da nai fique só en “comercio e pandeiretadas”, coa que segue a estar caendo no mundo. E non soporto os discursos “indecentes”, autenticamente OBSCENOS, dos “señores da guerra”, incluídos os de España, incluídos o que pase na rúa, ou no Congreso, Senado, etc.

E supoño que se me entende, sobre todo se levamos marcas na alma e no corpo. Solidarízome con todas as mulleres do mundo, coas de todas as idades. “Eu nacín dunha muller que finou dando vida ao noso último irmanciño”. Levóunola a vida. Non a morte!

Nunca máis unha muller morta!

Quérovos vivas e alegres. Felices e inmensamente gozosas. E por iso adiántome con todo respecto, cariño e veneración para felicitarvos a todas no día da nai. E ás vosas nenas e nenos.

E en vós felicito a toda unha humanidade, por loitarmos xuntos por un mundo verdadeiramente xusto. Por iso quero reproducir agora este informe de Amnistía Internacional de hai dous anos:

‘También las mujeres pierden hoy todas las guerras”

‘La mujer y los conflictos armados’ (Mireya Cidón, responsable de edición en Amnistía Internacional España, 5 de marzo de 2024).

“La guerra es otro de los escenarios en los que el papel de las mujeres queda invisibilizado, pese a ser tan protagonistas como los hombres y sufrir las consecuencias.

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y los conflictos en activo, vamos a hablar de cómo se ven afectadas las niñas y las mujeres en tiempos de guerra, atrapadas muchas veces en un fuego cruzado entre dos bandos.

La mayoría son separadas de sus familiares, detenidas o víctimas de la violencia. Muchas enviudan o pierden a sus hijos/as y tienen que encontrar la resiliencia y los recursos para hacer frente a los desafíos y traumas de la guerra.

Su sufrimiento suele ser ignorado o directamente silenciado.

¿Cuál es el papel de las mujeres en tiempos de guerra y otros conflictos armados?

Ya sea como enfermeras, cuidadoras, madres, hijas, espías o combatientes activas, las mujeres han sido parte de los conflictos a lo largo de la historia. Normalmente, las mujeres en tiempos de guerra forman parte de la población civil, aunque al igual que hombres y niños, pueden ser víctimas de tortura, ataques indiscriminados, asesinatos, amenazas, secuestros, desapariciones forzadas, detenciones, encarcelamiento, violencia sexual, desplazamiento o reclutamiento forzado. Ellas, además, tienen que velar por la alimentación y la supervivencia de sus familias, encontrando el sustento y la atención médica necesarias en una situación personal de pobreza, pérdida de trabajo y destrucción del hogar.

Algunas mujeres participan activamente en la guerra. Por ejemplo, en las desmovilizadas Fuerzas Armadas de Colombia (FARC), cerca del 40% de los combatientes fueron mujeres. En el Kurdistán, las Unidades Femeninas de Protección contaron con más de 30.000 integrantes. Estas guerrilleras kurdas combatieron para liberar Irak y Siria del autodenominado Estado Islámico y con el objetivo de lograr la igualdad”.

E que pasa en Gaza, Ucraína, Líbano, Irán, África, etc, etc? Hoxe xa é peor.

O P. Llanos, S.J., que depois da guerra entregou a súa vida aos pobres do Pozo do Tío Raimundo en Madrid, dixo na despedida. “Disculpad si he molestado”.

Eu tamén digo así.

E dime o corazón que algún día venceremos nós!