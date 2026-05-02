Einstein e o pacifismo (II)
O pacifismo radical de Einstein fórase forxando no seu pensamento durante a década de 1920. Aos cincuenta anos, e na medida en que se ía retirando da palestra da física, Einstein comprometíase cada vez máis coa política. A súa principal causa, ata que Adolf Hitler e os nazis tomaron o poder, foi a do desarmamento e a oposición á guerra. “Non son só un pacifista –diríalle a un periodista–, son un pacifista militante”. Rexeitaba a proposta, máis modesta, adoptada pola Sociedade de Nacións despois da Primeira Guerra Mundial. En lugar de pedir o desarmamento completo, a Sociedade de Nacións limitábase a propoñer medidas marxinais, como tratar de definir unhas regras adecuadas que regularan o combate e o control de armamento.
Cando en xaneiro de 1928 se lle pediu que se incorporara a unha das comisións de desarmamento da organización, que propoñía estudar formas de limitar o uso da guerra química, Einstein proclamou publicamente o seu desgusto fronte aquelas medidas que quedaban a metade de camiño. “Paréceme unha tarefa completamente inútil prescribir regras e limitacións para a conduta na guerra. A guerra non é un xogo e, polo tanto, non se pode librar a guerra con regras, como se fai nos xogos. A nosa loita debe ser contra a mesma guerra. As masas populares poden loitar máis eficazmente contra a institución da guerra estabelecendo unha organización para o rexeitamento absoluto ao servizo militar”.
Así foi como Einstein se converteu nun dos líderes espirituais do crecente movemento encabezado pola Internacional de Obxectores á Guerra. “O movemento internacional para rexeitar a participación en calquera clase de servizo de guerra constitúe un dos acontecementos máis alentadores da nosa época”, escribía Einstein á filial londiniense daquel grupo en novembro de 1928.
A Primeira Guerra Mundial conmocionara á xente polo feito de que fora tan asombrosamente brutal e aparentemente innecesaria. Entre os que compartían o pacifismo de Einstein estaban Upton Sinclair, Sigmund Freud, John Dewey e H.G.Wells. “Cremos que todos os que sinceramente
desexan a paz deben esixir a abolición do adestramento militar da xuventude –declaraban en 1930 nun manifesto que tamén firmou Einsten–. O adestramento militar é a educación da mente e do corpo na técnica de matar. Frustra o desenvolvemento da vontade de paz do home”.
A defensa de Einstein da oposición á guerra alcanzaría o seu punto culminante en 1932, un ano antes de que os nazis accederan ao poder. Ese ano celebrábase en Xenebra a Conferencia Xeral do Desarmamento, organizada pola Sociedade de Nacións máis Estados Unidos e Rusia. Inicialmente, Einstein tiña postas grandes esperanzas na conferencia, tal como escribiu nun artigo para o diario Nation. “Será decisiva para o destino da xeración actual e para a futura”. Advertía tamén de que non debía contentarse con estabelecer unhas normas mornas de limitación de armamentos. “Os meros acordos para limitar armamentos non confiren protección
ningunha”, dicía. Lonxe diso, debería haber un organismo internacional dotado da capacidade de arbitrar nas disputas e impoñer a paz. “O árbitro obrigatorio debe verse apoiado por unha forza executiva”. Os seus temores víronse confirmados. A Conferencia quedou empantanada en cuestións tales como o modo de calcular a capacidade ofensiva dos portaavións á hora de avaliar o equilibrio no control de armamentos. Einstein presentouse en Xenebra en maio, xusto cando se abordaba este tema. Cando apareceu na tribuna de espectadores, os delegados interromperon as súas discusións e levantáronse a aplaudilo. Pero Einstein non estaba contento. Aquela noite convocou unha conferencia de prensa no seu hotel para denunciar a súa timidez. “Non se fai menos probábel que haxa guerras formulando regras de combate –declarou ante decenas de excitados periodistas que abandonaran a Conferencia para dar conta das súas críticas–. Deberiamos subirnos ás azoteas, todos nós, e denunciar esta Conferencia como unha farsa!”. Einstein afirmaba que sería mellor que a Conferencia fracasara abertamente antes de rematar cun acordo para “humanizar a guerra”, que el consideraba un tráxico erro.
Einstein tendía a volverse pouco práctico fóra do ámbito científico”, comentaría o seu amigo, novelista e pacifista coma el Romain Rolland. Tendo en conta o que estaba a punto de ocorrer en Alemaña, o desarmamento era unha quimera e as esperanzas pacifistas resultaban –por empregar un termo que en ocasións se usou contra Einstein– inxenuas. Pero habería que sinalar que as súas críticas non estaban exentas de mérito, xa que os membros do control de armamentos reunidos en Xenebra non se mostrarían menos inxenuos: pasarían cinco anos enmarañados en inútiles debates, mentres Alemaña se dedicaba ao rearmamento.