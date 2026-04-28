El acceso a la vivienda

Los problemas existentes con la vivienda no son nuevos. En ciudades como A Coruña llevamos años escuchando que el precio del alquiler está disparado, que la oferta de vivienda es escasa, que cada vez hay más vivienda vacacional… y eso se ha ido extendiendo incluso a zonas más rurales donde ya es imposible encontrar un piso por menos de 500 euros al mes.

Si me dieran un euro por cada vez que he escuchado la frase de: es que la Constitución dice que tengo derecho a tener una vivienda… Sería millonaria. Efectivamente la Constitución reconoce en su articulo 47 el derecho a DISFRUTAR de una vivienda digna y adecuada. Lo que no se tiene en cuenta es que el catálogo de derechos y libertades abarca hasta el articulo 39 y a partir de ahí vienen los “principios rectores”, que es como un faro de guía de lo que sería un ideal de sociedad. Por lo que, desgraciadamente, el principio constitucional no significa que te tengan que dar una vivienda, sino que tienes derecho a disfrutar de una, si es que la tienes, que no es lo mismo.

Según los últimos datos del INE publicados que hacen referencia a valores de 2021, el 15,9% de la población vivía de alquiler. De igual modo, el Instituto Galego de Estatistica establece que, en ese mismo año, en Galicia habia 134.252 viviendas en alquiler frente a 812.235 en propiedad. Además, el porcentaje de propietarios en la franja de edad de 30 a 44 años era del 58% mientras que en 2025 ese porcentaje ha bajado al 53% y tengamos en cuenta que el precio medio estatal del alquiler está en los 1.000 euros mensuales.

Si a esto le añadimos que el sueldo medio bruto en 2025 se ha fijado en 27.336 euros, unos 2.278 euros mensuales, la conclusión es que, además de que lo que me falta de ese sueldo se lo debe estar quedando alguien, el pago del alquiler supone el 37% de los ingresos.

En julio de 2025 A Coruña fue la primera zona de Galicia declarada como tensionada y ahora, se ha sumado Santiago de Compostela. Ello significa que, en las zonas calificadas como tal, el acceso a la vivienda a un precio asequible, está en riesgo.

Tener una vivienda en una zona tensionada supone una serie de limitaciones para los propietarios y que se traduce en derechos para los inquilinos.

La Ley por el Derecho a la Vivienda de mayo de 2023 recogía por primera vez la aplicación de estas medidas y, en concreto, establecía limitaciones para la actualización del precio de la renta, distinguiendo entre propietarios considerados grandes tenedores (con más de diez inmuebles para uso residencial) y a los que denominaremos propietarios “normales”. La limitación se traduce en que si eres propietario de una vivienda y es la primera vez que la ofertas en alquiler, no podrás hacerlo a un precio superior que el fijado en las tablas oficiales y, si ese inmueble ya ha estado alquilado, no podrá superar el precio que tenía en el contrato anterior.

Pero como se suele decir: hecha la ley, hecha la trampa. La competencia de vivienda, recordemos que es una competencia autonómica por lo que el Estado es quien establece el marco pero la CC.AA es quien hace el desarrollo. Y esto, como siempre, se traduce en POLÍTICA.

¿Qué ocurre? Que dependiendo de quien gobierne de un lado y del otro la ley se aplica o no. El caso más claro lo tenemos con las Viviendas de Protección Oficial (VPO). En el preámbulo de la ley estatal de derecho a la vivienda se establece que las viviendas calificadas como VPO no podrán descalificarse en tanto la zona en la cual se encuentren siga siendo zona tensionada, precisamente con el fin de seguir fomentando la especulación. Sin embargo, si la Comunidad Autónoma opta por no aprobar las zonas que son tensionadas, la ley queda sin aplicación práctica y por tanto un brindis al sol. ¿Que mi zona no ha sido considerada tensionada? Pues no tengo limitaciones. Y a seguir especulando tan ricamente.

Lo que no puede ser es que con estos datos y estas conclusiones caigamos en un reduccionismo burdo con afirmaciones como que “antes se vivía mejor” o “antes era todo más fácil”. Los tiempos han cambiado, la sociedad, la forma de trabajar, de vivir… y en general diría que la evolución ha sido buena; hemos ganado en derechos, en calidad de trabajo y de vida. Sin embargo, los precios no han evolucionado al mismo nivel, por lo que por desgracia las familias con rangos de edad entre 30 y 40 años tienen muy difícil acceder al mercado inmobiliario. Y mientras, el mercado inmobiliario es como una gran bola de nieve, sigue rodando haciéndose más y más grande y difícil de parar.