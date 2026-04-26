No berce de José Afonzo
Hai unhas semanas daba conta da redescuberta da mata do Buçaco, sita no Luso, unha das freguesías do concello da Mealhada, no distrito de Aveiro. No Luso, ademais do palacio-hotel, do que falei, como dixen, nunha anterior entrega desta columna, atópase o coñecido balneario dese nome, que foi collendo sona a partir de 1726, data na que Francisco da Fonseca Henriques, médico de cámara do Rei D. João V, falou das augas no seu Aquilegio Medicinal, o primeiro inventario de augas medicinais e terapéuticas de Portugal. Xa contra finais do século XIX a auga “Tão natural como a tua sede”, como di a propaganda, sen faltar á verdade, comezou a venderse engarrafada, a cada paso en máis lugares. Penso que é bo lugar para relaxarse. Ten algúns cafés dignos de velos e vivilos.
Daí tirei para o lindante concello de Anadía, onde naceu e morreu, con perto de 90 anos, o coñecido filólogo Manuel Rodrigues Lapa, persoa moi interesada pola lingua e a literatura medieval galego-portuguesa, que visitou Galicia por vez primeira en 1935. A última sería en 1981. Por causas políticas foi afastado da docencia na Universidade de Lisboa no propio ano 1935 e foi preso e severamente multado en 1949. En 1957 decidiu exiliarse no Brasil, onde ensinou en varias universidades. Regresou definitivamente a Portugal após o 25 de abril de 1974.
En relación connosco, deixou ditas cousas como esta: “A Galiza, o galego e Portugal”, Manuel Rodrigues Lapa afirma que “Portugal não pára nas margens do Minho: estende-se naturalmente, nos domínios da língua e da cultura, até às costas do Cantábrico. O mesmo se pode dizer da Galiza: que não acaba no Minho, mas se prolonga, suavemente, até às margens do Mondego” (A Galiza, o Galego e Portugal, 1975), que convidan á reflexión, mais coas que estou, e sempre estiven, en desacordo, o que non me impide admiralo como merece.
Aveiro, en cuxa Universidade o profesor Lapa fora investido Doutor Honoris Causa en 1988, foi o seguinte destino. A agradable temperatura e o espléndido sol que luciu nese par de días fíxome gozar da cidade como nunca antes me acontecera. Haberá, pois, máis visitas. A zona dos canais é óptima, para desfrutala navegando ou paseando. Percorrela nun moliceiro ou nun mercantel, embarcacións tradicionais destinadas en tempos á recolla e o transporte do moliço (algas para o abono das terras), a primeira, e ao transporte de area e sal, a segunda, é unha delicia que non se debe perder. Desde a embarcación pódese admirar a beleza de moitos dos edificios do movemento da Arte Nova, construídos maioritariamente nos anos dez e vinte do pasado século, que fan de Aveiro unha das capitais portuguesas deste estilo construtivo.
Tamén se poden ver por terra, naturalmente. A Casa do Rossio, a Praça do Peixe, a antiga Cooperativa Agrícola, o Museu da Cidade, a Casa dos Ovos Moles, a Casa Major Pessoa (Museu Arte Nova)... son edificios que non podemos nin debemos deixar de admirar.
Aveiro é tamén cidade de produción de azulexos, que podemos contemplar en construcións de diferentes zonas da cidade. A día de hoxe aínda existe a produción artística da Azulejaria de Aveiro, mais houbo fábricas desde o século XIX. Son dignos de ver os da estación de ferrocarril.
Paga ben a pena dar unha volta polas praias da Barra e da Costa Nova, para ver o raiado colorido dos palheiros, o que eran armacéns dos pescadores.