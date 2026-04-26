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Diario de Ferrol

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¿Los españoles primero?

Parece un reflejo lícito de la denominada prioridad comunitaria, pero si significa que a los no españoles sólo se les dará lo que nos sobra, estaríamos pegándonos un tiro en el pie. Si en España no se garantiza la atención médica a los inmigrantes, ni la educación para sus hijos, muy pocos vendrán a trabajar, y todos sabemos que los necesitamos para que con sus cotizaciones se paguen las pensiones, y para que no se hunda la agricultura, la hostelería, o la construcción, sectores donde la mano de obra extranjera oscila entre el 24% y el 29%, por no hablar del cuidado de nuestros mayores, donde se llega al 43%. Siento decir que esta propuesta parlamentaria de Vox tiene un insoportable tufo a las figuras nazis de los “zivilarbeiter” y “gastarbeiter”, y sospecho que la enmienda del “arraigo” introducida por el PP para apoyarla, era un simple intento de blanqueo fruto de su mala conciencia.