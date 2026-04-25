Einstein e o pacifismo (I)
A produtividade de Einstein non se viu afectada polas profundas dificultades dos anos da Primeira Guerra Mundial, que de feito figuran entre os máis produtivos e creativos da súa carreira. Esta intensa actividade científica non suprimiu da mente unha preocupación auténtica e intensa polos tráxicos acontecementos que se manifestaban no mundo que o rodeaba. Polo contrario, o período 1914-1918 sinala a pública aparición de Einstein como pacifista radical, o home de fortes conviccións morais que nunca dubidou en expresar as súas opinións publicamente, foran elas populares ou non. Ao comezo da guerra, el e outros poucos ilustrados firmaron un “manifesto aos europeos” criticando aos científicos e aos artistas por ter “abandonado todo desexo de que continuaran as relacións internacionais”, e facendo un chamamento “para que todos os que estimen verdadeiramente a cultura de Europa unan forzas… Trataremos de organizar unha Liga de Europeos” (esforzo que quedou en nada). Este parece ser o primeiro documento político ao que Einstein prestou o seu nome. Tamén se uniu á pacifista Liga da Nova Patria. Deulle alegría atopar colegas que “estean por encima da situación e non se deixen arrastrar polas escuras correntes do noso tempo… Hilbert lamenta ter descoidado propiciar máis as relacións internacionais. Planck fai todo o que pode por manter baixo control á maioría chauvinista da academia”. As iniciais esperanzas de Einstein de que a voz da razón puidera prevalecer foron cedendo a un crecente pesimismo, a medida que a guerra proseguía. En 1917 escribiulle a Lorentz : “Non podo evitar estar sempre terriblemente deprimido polas cousas inmensamente tristes que pesan nas nosas vidas. Xa nin sequera axuda escapar ao propio traballo en física”.
Nos primeiros días da Primeira Guerra Mundial, Einstein apoiou por primeira vez de forma pública a causa do pacifismo. A partir de entón, continuou facéndoo. Esta posición tivo unha reacción hostil. Durante a guerra, o xefe do corpo de policía do distrito militar de Berlín escribiu ao presidente da policía da cidade de Berlín, sinalándolle os perigos de permitir que os pacifistas saíran ao estranxeiro. Na lista de pacifistas coñecidos que complementaba a carta figuraba o nome de Einstein. Despois da guerra, Einstein, como declarado supranacionalista, transformouse nunha figura detestada por un número crecente de chauvinistas alemáns.
Einstein consideraba o seu pacifismo como un sentimento intuitivo, máis que como resultado dunha teoría intelectual. Nos primeiros anos, un dos seus principais ideais foi o estabelecemento duns Estados Unidos de Europa. Por esa razón fixérase membro activo da Asociación Nova Patria (chamada Liga Alemá para os Dereitos Humáns), unha asociación que dende a súa fundación en 1914, propiciaba a unión europea; en 1928 uniuse ao seu corpo de directores. En 1923 axudou a fundar os Amigos da Nova Rusia. Aínda que este grupo se interesaba fundamentalmente en intercambios culturais, non deixou de preocupar á policía. Nos últimos anos vinte, o seu pacifismo fíxose máis drástico, cando comezou a expresarse en favor da negativa a realizar o servizo militar baixo ningunha circunstancia. Entre os numerosos manifestos que firmou, houbo varios que pedían o desarmamento universal e total. Nunha mensaxe a unha reunión da Internacional de Opositores á Guerra, en 1931, manifestou a súa opinión de que o asunto do desarmamento debía ser quitado das mans de políticos e diplomáticos. En 1932 firmou unha chamada aos partidos Socialista e Comunista en Alemaña, urxíndolles a unir forzas para poder aplastar o “terrible perigo de que Alemaña se fixer fascista”, pero en maio de 1933, tres meses despois de que Hitler subira ao poder, aínda Einstein se mantiña nunha posición antimilitarista sen condicións.
Tense escrito moito sobre as cartas de Einstein ao presidente Roosvelt sobre a importancia do desenvolvemento de armas atómicas. Están divididas as opinións sobre a importancia desas cartas. Éverdade que Roosvelt designou un Comité Asesor sobre o uranio, de tres personas, o mesmo día na que contestou á primeira carta de Einstein. Porén, só decidiu en outubro de 1941 emprender a toda marcha o desenvolvemento de armas atómicas. Foi influenciado sobre todo, polos esforzos británicos. Non foi ata entón que o ministro de Guerra Stimsom oiu por primeira vez do proxecto. Nos seus últimos anos, o mesmo Einstein dixo en máis dunha ocasión que lamentaba ter firmado aquelas cartas. “Se eu soubera que os alemáns non conseguirían producir a bomba atómica, eu non tería movido un dedo”.