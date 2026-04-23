Dolores Vázquez
Bendita hemeroteca. Estiven revisando o escrito hai vinte e tres anos sobre Dolores Vázquez e o chamado “Caso Wanninkhof”. Por lembrar, ela foi acusada dun asasinato cando non tivo nada que ver. A presión ambiental e os libelos a levaron á cadea, pola súa condición de muller de carácter forte, lesbiana e segundo aquela fiscalía por ser “moi galega”. A maiores a Xustiza, unha vez acreditado o “erro xudicial” e detido o verdadeiro asasino, negouse a darlle compensación ningunha. Estes días atrás a alcaldesa e a corporación municipal de Betanzos intentaron reparar, en parte, o acontecido con Dolores Vázquez cunha homenaxe pública á súa veciña. Tamén o vindeiro luns o goberno de España vaille outorgar a Medalla á Promoción dos Valores de Igualdade, nun intento de recoñecemento oficial, que se ben é reparador, tiña que ter sido hai moitos anos.
Hai dúas décadas, todos criamos que aquela falla xudicial era algo excepcional. Pero, foi a primeira de moitas outras causas que virían despois, en especial no ámbito político. En datas próximas, todo indica que veremos nos xulgados a outra muller por ser a “esposa de”. En calquera caso, benvidos estes recoñecementos a Dolores Vázquez, a galega. E a moita honra.